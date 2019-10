Politiepaarden verhuizen in colonne naar nieuw verblijf

Het oude verblijf van de politiepaarden aan de Sontweg wordt opgeknapt. In het pand zit asbest. Jan Hendrik Vierdag van de politie zegt dat er bewust is gekozen voor een stoet. 'Dit is leuker dan er met trailers naartoe rijden.'

Grapje?

'We werden gebeld of we zestien stallen beschikbaar hadden voor de politie', zegt de beheerder van Manege De Oude Held. 'We dachten eigenlijk dat het een grapje was.' Ze vindt het mooi dat ze de politie van dienst kan zijn.

De politiepaarden worden gescheiden van de andere paarden op de manege. De dieren moeten namelijk ook 's nachts werken en dan overdag rusten. Politiemensen verzorgen hun paarden zelf.

Overigens is de stoet van vandaag niet de eerste keer dat alle dieren van stal komen. Dat gebeurt volgens Vierdag ook bij bijvoorbeeld voetbalwedstrijden.

De paarden komen aan bij de manege



Foto: Stephanie Nijssen/RTV Noord