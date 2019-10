De 4 Mijl lopen: hoe snel kan dat gaan?

Morgen is het weer zover: heel Groningen maakt zich op voor de 4 Mijl. Jan en alleman zal, al dan niet tegen beter weten in, proberen de snelste te zijn.

Die snelste was vorig jaar Davis Kiplangat. Hij liep de route van de Kerklaan in Haren naar de Vismarkt in Stad in 17 minuten en 12 seconden. Snelheid? Ruim 22 kilometer per uur. Maar hoe snel is dat eigenlijk?

Hoe ver kun je komen?

Kiplangat hield zijn snelheid ruim 17 minuten vol. Maar wat als je een uur lang deze snelheid aanhoudt, zoals Haile Gebrselassie bijna lukte bij zijn wereldrecord op de 20 kilometer (56 minuten, 25 seconden en 98 honderdste)? Vanaf de Vismarkt gezien kom je in westelijke richting net iets verder dan Grijpskerk, richting het noorden haal je Warffum, naar het oosten Zuidbroek en ren je met deze snelheid naar het zuiden, dan blijf je hangen tussen Vries en Assen.

Leeuwarden is ongeveer 63 kilometer ver. Zou je die afstand in 22 kilometer per uur afleggen, dan doe je er ongeveer twee uur en 52 minuten over. Zwolle, ongeveer 100 kilometer ver, haal je in ruim vierenhalf uur.

In het bos of de wei

Maar stel dat je lekker aan het hardlopen bent. Je loopt je rondjes door het bos en ineens zie je een eekhoorn op topsnelheid voorbij rennen. Als je net zo goed bent als Kiplangat vorig jaar bij de 4 Mijl was, moet je deze eekhoorn nét kunnen inhalen. In topsnelheid halen die namelijk 'slechts' 20 kilometer per uur. Maar als je langs de wei loopt en een koe komt achter je aan, dan kun je het vergeten. Die kunnen 27 kilometer per uur halen, dus dat verlies je.

Meefietsen met de top?

Volgens de Fietsersbond haalde Kiplangat vorig jaar dus een gemiddelde snelheid die ongeveer even snel is als je op een normale stadsfiets haalt met wind in de rug. Dus voor de mensen die dit jaar van plan zijn mee te willen fietsen met de snelste wedstrijdlopers: de weersvoorspelling ziet er gunstig uit. De wind komt zondag het zuiden, dus met een goeie conditie moet dit zelfs op een eenvoudige stadsfiets prima te doen zijn.

