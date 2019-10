'Dit kabinet moet wel luisteren naar de boeren'

De boeren in ons land hebben opnieuw aangekondigd te gaan staken, na de grote opkomst op 1 oktober op het Malieveld in Den Haag. Is deze nieuwe staking terecht, of overspelen ze nu hun hand, Beter Weters?

Terechte boosheid

De boeren zijn boos. En terecht. De boodschap van vorige week was glashelder maar het kabinet bij monde van minister Schouten heeft niet geluisterd. De boeren werden wederom geschoffeerd. Dit kabinet blijft de boeren achtervolgen. De landbouw moet en zal bloeden voor het stikstofprobleem, net als de automobilist. Het lijkt me sterk dat de boeren hun krediet verspelen. Ook vele burgers vinden dat dit kabinet veel te ver gaat als het om stikstofuitstoot gaat.

Kabinet moet luisteren

De lat wordt veel te hoog gelegd ten opzichte van buurlanden. Ook de industrie

wordt geen strobreed in de weg gelegd, om nog maar te zwijgen van Zandvoort. Dit moet ten koste van alles doorgaan. Er is met boerenverstand en slimheid veel winst te behalen, maar dan moet dit kabinet wel luisteren. Ik wens de boeren op 16 oktober veel succes. En voorspel dat als het kabinet niet bereid is te luisteren, dit niet de laatste demonstratie zal zijn. En of ze vriendelijk blijven betwijfel ik.

Duidelijke grens

Vorige week namen de Groningse boeren niet alleen hun eisen, maar bovenal ook onze mentaliteit en trots mee naar het westen. En waar het voor sommige opiniemakers vermakelijke folklore was, trokken de trekkers eensgezind door een diepe kloof van onmacht en onzekerheid. Ze stelden een duidelijke grens aan de giertank vol politieke bullshit die over harde werkers wordt gestort.

Lachende derde?

Ik geloof in een trots platteland, waar boeren zorgen voor een goed bord eten in ruil voor een fatsoenlijke prijs voor hun product. Het doorgeslagen winstbejag van enkelen, met steun van de politiek, grijpt gezinsbedrijven dagelijks naar de keel en verdeelt boeren tussen kapitaal en armoede. Maar als klimaatstakers en boerendemonstranten naar elkaar blijven wijzen, zijn de grootvervuilers de lachende derde. Er is een gezamenlijke strijd voor rechtvaardigheid nodig. Dan pas kunnen ze zeggen, tegen de politiek én het grootkapitaal: wie wind zaait, zal storm oogsten.

Overduidelijk een succes

De opvallende nationale actie van de boeren was overduidelijk een succes. Heel veel media-aandacht en veel aandacht van de politiek. En goodwill bij de bevolking. Alom succes dus. De landbouw is grootschalig geworden. En de boer? Hij is maar vaak alleen op zijn bedrijf. Hij is kwetsbaar geworden. De prijzen voor voedsel zijn laag. De hypotheken hoog. De bureaucratie groot.

De dialoog?

De stikstofproblemen benauwen hen. Velen wantrouwen ook de stikstofmetingen van het RIVM. En de natuur blijft buiten schot. Waarom? Daar scheiden toch vele miljoenen dieren stikstof uit? Bij de boeren leven nog heel veel vragen en onzekerheden. Kiest de minister nu wel voor een dialoog? Ik denk niet dat nu voor een grote trekkeractie gekozen moet worden.

Kop in het zand

De boerenboodschap was: 'We hebben niet goed geluisterd en dat willen we ook niet.' Met de kop in het zand kun je natuurlijk ook niet horen, en dus luisteren.

Dit boerenprotest ging uit van heilig geloof in het eigen onbestwistbare gelijk en had niets te maken met 'samen'. Dus ook met de mede door henzelf gekozen over ons gestelde regering zoeken naar oplossingen voor de reële problemen waar de wereld (niet alleen ons land(je!)) voor staat.

Kretologie de boventoon

Kretologie voerde vóór en óp het podium de boventoon. Jammer. Het zou constructiever zijn indien partijen zouden besluiten samen de milieu-problematiek - en de stikstofproblematiek in het bijzonder - aan te pakken. Nu ligt 'de schuld' geheel bij 'de ander', en daarmee lossen we niets op. Of keert het tij inmiddels, en komt er toch overleg en samenwerking?

Begrip en waardering

Niet alleen de boeren in 'Boer zoekt vrouw' zijn BN'ers: zeker de demonstrerende boeren en hun woordvoerders/sters vorige week bleken uitstekend in staat aan heel Nederland duidelijk te maken wat hun noden zijn, hun ergernissen, hun zorgen en hun oplossingen. De eensgezindheid in hun optreden, de wijze van actievoeren leidden tot begrip, waardering en zelfs acceptatie van ondervonden overlast door de burgers en de buitenlui.

Roep om uitleg

Er werd gesproken, geluisterd en verstaan. We hebben als maatschappij een probleem met stikstofneerslag en dat heeft consequenties voor iedereen, boeren niet uitgezonderd. Dan slaat het moment om van protesteren naar overleggen op basis van feiten. De roep om een correcte berekening (dan wel uitleg) van het RIVM is geheel terecht, daar hoeft niet voor geprotesteerd te worden.

De winst van het gezamenlijk optreden kan makkelijk omslaan in verlies, wanneer deelbelangen gaan overheersen. Ook hier geldt: stoppen op je hoogtepunt (vorige week) is heel verstandig. Nu eerst in gesprek!

Duidelijk op de kaart gezet

De actie van vorige week is goed ontvangen in Nederland. Boeren hebben hun problematiek duidelijk op de kaart kunnen zetten. Ondanks enorme files en vele vertragingen hebben de meeste Nederlanders positief gereageerd op de actie. Daarna is de discussie doorgegaan en zie je door het hele land spandoeken van boeren en organisaties die duidelijk maken dat boeren broodnodig zijn en blijven.

Innovatie noodzakelijk

Ook is duidelijk dat verregaande innovatie noodzakelijk is omdat een groot deel van de stikstofneerslag vanuit de boerenbedrijven in het land komt. Nu zijn andere kanalen meer gepast om de zaak verder onder de aandacht te brengen. In de meeste regeringspartijen, en evenmin in de minister van landbouw, hebben de boeren vijanden. Laten ze alstublieft hun best doen dat zo te houden.