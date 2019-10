Waterschap Noorderzijlvest deelt kennis met nieuwe waterschappen in Peru

De overstromning in 2017 in Peru (Foto: Ministerio de Defensa del Perú - Flickr/Creative Commons)

'In 2017 zijn er grote overstromingen geweest, waarbij meer dan honderd mensen zijn omgekomen en duizenden mensen werden geëvacueerd', vertelt Beerda van Noorderzijlvest. 'Na dat moment heeft de regering van Peru zich gewend tot de regering in Nederland. "Jullie zijn goed in watermanagement, kunnen jullie helpen met het verbeteren van ons watermanagement"?'

Nieuwe waterschappen

Daar stond Nederland voor open. Als onderdeel van het internationale programma Blue Deal delen Nederlandse waterschappen hun kennis over de hele wereld. Namens waterschap Noorderzijlvest is Beerda daarom twee weken in Peru. 'Het is leuk dat de mensen het verschrikkelijk fijn vinden dat je helpt.'

'We zijn nu vooral bezig met de waterschappen die hier zijn opgericht', vervolgt Beerda. 'Die zijn zo nieuw dat ze nu aan het onderzoeken zijn hoe je die bestuurt, hoe je een waterplan maakt en dingen op een rij zet.'

Missie in Peru

De missie in Peru richt zich dus vooral op de bestuurlijke kant. Beerda: 'Het zou best kunnen zijn dat de volgende vragen technisch zijn. Het project duurt drie jaar.'

Andersom valt er ook nog wel wat te leren. Volgens Beerda weten veel Peruvianen waar je het over hebt als je praat over de waterschappen, of beter vertaald: waterraden. 'Dat is in Nederland nog lang niet het geval, daar valt nog wel wat te leren.'

