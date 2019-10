TenneT steekt 215 miljoen euro extra in afvoer wind- en zonne-energie uit noorden

TenneT gaat de komende jaren 215 miljoen euro extra investeren in het hoogspanningsnet in Noord-Nederland. Dat maakte de netbeheerder woensdag bekend. Dit bedrag komt bovenop de 1 miljard euro aan projecten die TenneT al heeft lopen in deze regio.

2 GigaWatt

Met de extra investeringen wil TenneT meer aansluitcapaciteit maken voor zonne- en windparken. Het gaat om twee GigaWatt aan extra capaciteit. Ter vergelijking: 1 GigaWatt komt overeen met de capaciteit van 3,5 miljoen zonnepanelen of 200 windturbines.



Twee nieuwe stations

Om dat voor elkaar te krijgen worden er twee nieuwe hoogspanningsstations gepland in Groningen en Drenthe. Het is nog niet bekend waar die komen. Verder wil TenneT extra capaciteit realiseren op negen al bestaande hoogspanningsstations in Groningen, Drenthe en Overijssel. Voor Groningen gaat het om Musselkanaal en Stadskanaal.

Reservecaapaciteit

Ook wil de netbeheerder meer ruimte in het net krijgen door de reservecapaciteit - die er nu is om mogelijke storingen op te vangen - ook in te gaan zetten voor zonne- en windenergie. Door deze maatregel zou op korte termijn al 500 megawatt aan extra ruimte ontstaan. Voor die maatregel moet TenneT nog wel toestemming krijgen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).



Ook de mogelijkheid om zonneparken tijdelijk af te schakelen als het aanbod groter is dan de vraag wordt door TenneT genoemd als mogelijkheid om meer ruimte te scheppen.

Schaarste

De netbeheerder zegt dat het een feit is dat er voorlopig schaarste op het net zal blijven bestaan, omdat nog niet duidelijk is welke aanvragen nog zullen worden gedaan. Bovendien kan het bouwen van nieuwe infrastructuur door onder andere procedure's, vergunningverlening en krapte op de arbeidsmarkt vertraging oplopen. Directeur Ben Voorholt van TenneT noemt als voorbeeld de bouw van een groot hoogspanningsstation, dat 6 tot 12 jaar in beslag kan nemen.



Voorholt roept daarom Rijk, gemeenten en provincies op procedures zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Helder verhaal

'Een volstrekt helder verhaal', zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse. 'Wij zijn daarom nu ook al bezig om zo vroeg mogelijk met alle partijen om tafel te gaan, en zullen dat ook blijven doen.'

