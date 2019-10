'Veiligelanders' zorgen nog steeds voor overlast in Ter Apel

In Ter Apel is het aantal winkeldiefstallen door asielzoekers in de eerste vier maanden van dit jaar op hetzelfde niveau gebleven, vergeleken met voorgaande jaren. Ook de overlast duurt voort. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Westerwolde.

De problemen worden vooral veroorzaakt door 'veiligelanders', asielzoekers die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Trend keren

'We hebben de ambitie om in de komende anderhalf jaar de trend te keren', zegt burgemeester Jaap Velema.'We zitten nog steeds met dezelfde problematiek: overlast van met name veiligelanders. Hier zijn we absoluut nog niet tevreden mee. De recente extra maatregelen moeten nog hun effect laten zien.'

Inlooppunt

Velema doelt op de inzet van extra agenten en de drie ketenmariniers die bezig zijn met een plan om de overlast aan te pakken. Ook is het gezamenlijke inlooppunt van de politie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (coa) en de gemeente nog niet geopend. Over dat inlooppunt wordt waarschijnlijk binnenkort meer bekend.

'Het zijn natuurlijk allemaal zaken die in de zomer zijn bedacht en nu tot uitvoering moeten komen', zo vertelt Velema. De burgemeester is er van overtuigd dat over twee jaar de cijfers zijn gedaald.

In de eerste vier maanden van 2019 is er 48 keer aangifte gedaan van winkeldiefstal. 45 keer was daar een asielzoekers bij betrokken. Ook werden er meer drugs aangetroffen bij asielzoekers ten opzichte van vorig jaar. Het gaat vooral om zakjes wiet die bij fouillering tijdens de intake woren gevonden, laat de gemeente weten.

