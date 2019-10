Directeur Groninger Landschap: 'Het moeten geen gehaktmolens worden'

Windmolens in de mist (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Stichting Het Groninger Landschap is uitermate kritisch over de plannen voor de bouw van windmolens op twee industrieterreinen aan de rand van de stad Groningen. 'Het moeten geen gehaktmolens worden', aldus directeur Marco Glastra.

'Op een steenworp afstand van industrieterrein Roodehaan broeden zeearenden. En er zitten hier veel ganzen, en vogels hebben nu eenmaal de neiging om tegen windmolens aan te vliegen.'

Technische oplossingen

Glastra snapt dat de gemeente kijkt naar plekken als Roodehaan en industrieterrein Westpoort bij Hoogkerk. 'De bouw van windmolens is wat ons betreft bespreekbaar als de gemeente opzoek gaat naar technische oplossingen, en die technieken zijn er in Nederland.'

Zo zijn er windmolens die de wieken stilzetten zodra er vogels in de buurt komen. Glastra: 'In Zeeland staan al soortgelijke molens. Daarnaast moet het wel in het landschap passen. Bij Roodehaan loopt een deel van de oude loop van de Hunze, daar past geen windmolen bij.'

Niet meer dan tien

Mochten er windmolens gebouwd worden, want dat besluit staat nog niet vast, dan gaat het volgens de gemeente Groningen om een handjevol per industrieterrein. In ieder geval niet meer dan tien.

'Nogmaals, we zeggen niet dat er geen molens mogen komen. Maar het is ondenkbaar dat het enige broedende paartje zeearenden in Groningen zich te pletter vliegt tegen een windmolen', aldus de directeur van Stichting Het Groninger Landschap.

Lees ook:

- Lees hier alles over windmolens en windparken in Groningen