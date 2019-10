'Brouns gaf zelf aan: dit kan zo niet langer, ik ben uitgeput' (update)

'Speel open kaart, wees er duidelijk over', vertelt de fractievoorzitter over hoe Brouns in de situatie staat. 'Hij heeft zelf aangegeven dat hij daar waarde aan hecht. Dan is het out in the open en kun je je volledig richten op herstel. Daar hebben wij veel respect voor. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed.'

Er is niemand die ik ken die zoveel wilskracht heeft als Patrick Robert de Wit - fractievoorzitter CDA

Knoop doorgehakt

De beslissing om tijdelijk te stoppen, werd onlangs genomen. 'Dit was onontkoombaar en het juiste moment. Je drinkt wel eens een borreltje, wij ook. Maar zeer recent hebben we vernomen dat dit is toegenomen. We zijn samen tot de conclusie gekomen dat hij daar wel wat aan moet doen. Hij heeft zelf aangegeven: dit kan zo niet langer, ik ben uitgeput.'



'Hij heeft besloten zich te richten op herstel, samen met zijn gezin', zegt De Wit. 'Er is niemand die ik ken die zoveel wilskracht heeft als Patrick. We hopen dat hij zo snel mogelijk weer terug is.'

'Dapper'

Volgens de CDA-fractievoorzitter vindt de achterban van de partij het besluit van Brouns 'heel dapper'.'Laten we ervoor zorgen dat Patrick snel weer de oude is en laten we om hem heen staan om te zorgen dat dit lukt.'

'Hij wil er zelf aan werken'

Ook commissaris van de Koning (CvdK) Rene Paas vindt het goed dat Brouns zelf met zijn problemen naar buiten is gekomen. 'Zijn problemen zijn persoonlijk. Hij raakte daardoor uitgeput en dat werd in de afgelopen week merkbaar, door onder andere zijn alcoholgebruik.'

Paas wil niet in verdere details treden. 'Ik vind het vooral belangrijk dat hij zelf tot inzicht is gekomen dat hij uitgeput was. Voor ons werd dat afgelopen week ook duidelijk en toen heeft Brouns zelf gezegd er aan te willen werken.'

