Stakende leraren niet naar Malieveld maar naar Leeuwarden

Leraren staken op 6 november niet massaal in Den Haag, maar tijdens drie regiobijeenkomsten in het land. De noordelijke manifestatie is in WTC Expo in Leeuwarden.

Ook in Amsterdam en Eindhoven zijn bijeenkomsten. In Den Haag komt een kleine actie rondom de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer die dag.

Volgens rayonbestuurder Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond (AOB) zaten leraren in het noorden er niet op te wachten weer naar Den Haag af te reizen. Dat geldt ook voor hun collega's in het uiterste zuiden. Daarom is gekozen voor regionale acties.

Actiebereidheid is groot

Volgens Bohlken is de actiebereidheid met name in het basisonderwijs groot, ook in het noorden. In het voortgezet onderwijs is dat beduidend minder. Een verklaring daarvoor kan zijn dat het lerarentekort op middelbare scholen in het noorden nog nauwelijks voelbaar is. Bohlken wijst erop dat hier heel andere problemen spelen, zoals het omgaan met krimp.

Vlak voor de zomer eisten de vakbonden en werkgevers al een noodpakket met ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Met dat geld willen ze het personeelstekort en de werkdruk aanpakken.

