'Auto's crossen soms met zeventig of tachtig per uur het Stadspark in'

Het is, ook rond lunchtijd, druk in het Stadspark. Mensen lopen een rondje tijdens hun pauze, een ander fietst van A naar B. En zo nu en dan kom je een auto tegen. Dat zien PvdA en D66 in de Groningse gemeenteraad graag anders.

'Vanaf de westelijke en zuidelijke ringweg kan je direct het park inrijden', zegt Tom Rustebiel, raadslid van D66, terwijl hij samen met PvdA-collega Jan Pieter Loopstra door het park fietst. 'Je ziet auto's de wegen in het Stadspark gebruiken als een soort snelweg', vult hij hem aan.

Auto's vanaf de ring

Volgens Loopstra crossen auto's met zeventig of tachtig kilometer per uur het Stadspark in. Op weg naar het Chinees restaurant, de voetbalclub of een wandeling met de hond. 'En dat lijkt me niet de bedoeling.'

Auto's in het Stadspark wil je eigenlijk niet, maar het is ook niet helemaal onvermijdelijk Raadslid Tom Rustebiel (D66)

Hoe zat de twee er ook van zijn, helemaal autovrij wordt het park wat hen betreft niet. 'Auto's in het Stadspark wil je eigenlijk niet, maar het is ook niet helemaal onvermijdelijk gezien de faciliteiten in het park', zegt Rustebiel.

Wat moeten die automobilisten dan?

Maar waar moeten alle mensen die hun auto deze woensdagmiddag tegenover de drafbaan hebben neergezet dan naartoe?

Je moet natuurlijk altijd zorgen dat mensen die minder valide of ouder zijn met een ontheffing hun auto kwijt kunnen Raadslid Jan Pieter Loopstra (PvdA)

'Een heleboel mensen kunnen gewoon fietsen of lopen', zegt Jan Pieter Loopstra. 'Je moet natuurlijk altijd zorgen dat mensen die minder valide of ouder zijn met een ontheffing hun auto wel kwijt kunnen. Maar als ik naar deze parkeerplaats kijk, vraag ik me af of dat allemaal wel nodig is.'

Koffietentjes

De plannen van de twee coalitiepartijen zijn onderdeel van een grotere visie op de ontwikkeling van het Stadspark. PvdA en D66 presenteren hun plannen woensdagmiddag aan andere raadsleden.

Hoe het Stadspark er wat Rustebiel betreft uitziet, als we er over vijf jaar nog een keer fietsen?

Gebakje erbij

'Het zou mooi zijn als dan nog veel meer mensen het Stadspark weten te vinden. Het zou mooi zijn als het dan op een warme dag wat meer leeft, net als het Noorderplantsoen. Als je hier dan een kop koffie kan drinken met een gebakje erbij, zou dat een mooie plus zijn voor het park.'

Lees ook:

- Omwonenden kritisch: wat moet er veranderen aan het Stadspark?