Ex-burgemeester Bouman beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag (update)

Dat meldt Omroep Flevoland.

Bouman, oud-wethouder van de gemeente Eemsmond, maakte maandagmiddag bekend per direct als burgemeester te vertrekken, nadat hij nog geen jaar in functie was geweest. Alleen in een video op YouTube en via een schriftelijke verklaring sprak hij over zijn vertrek.

'Groot verschil van inzicht'

'Omdat er een te groot verschil van inzicht is met mijn directe werkomgeving over de wijze waarop ik de gemeente wil besturen', liet hij weten.

Dinsdag hoorde Omroep Flevoland dat er inderdaad een verschil van inzicht was over de bestuurscultuur tussen de burgemeester enerzijds en de wethouders en de ambtelijke organisatie anderzijds. Bouman wilde vernieuwingen in het bestuur doorvoeren.

Nóg een gevoelige kwestie

Woensdag meldden diverse bronnen onafhankelijk van elkaar dat er nóg een gevoelige kwestie speelt. De afgelopen maanden is er in het gemeentehuis door meerdere mensen geklaagd over grensoverschrijdend gedrag van de oud-inwoner van Hoogezand-Sappemeer.

De burgemeester zou zich verbaal op een manier hebben uitgelaten die door betrokkenen als onwenselijk, ongepast of seksueel getint is opgevat.

Geen bewijs

Hoewel er geen officiële klacht tegen Bouman is ingediend, is zijn vermeende gedrag in het gemeentehuis wel onderzocht. Daaruit bleek dat er voor daadwerkelijk ongepast gedrag geen bewijs is. Bouman zou vooral een bepaalde humor en manier van communiceren hebben, die niet door iedereen werd begrepen en gewaardeerd.

De 48-jarige Bouman werd op 10 december 2018 geïnstalleerd als burgemeester. Hij werd gekozen uit 21 kandidaten. In zijn eerste maanden bracht de burgemeester veel bezoeken van inwoners van de verschillende dorpen.

Bijzonder geraakt

Via een woordvoerder laat de oud-burgemeester weten bijzonder te zijn geraakt door de berichtgeving van Omroep Flevoland.

'Hij beschouwt het als beschadigend voor hemzelf en zijn gezin. Hij wil nogmaals met nadruk bevestigen dat de reden voor zijn aftreden is dat hij helaas moet constateren dat er een te groot verschil van inzicht is met zijn directe werkomgeving over de wijze waarop hij onze gemeente wil besturen. Dat stond hem in de weg om op een vruchtbare manier verder samen te kunnen werken.'

