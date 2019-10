Zwarte doos MSC Zoe had mankement

Containerschip MSC Zoe had een defect aan de zwarte doos. Het mankement kan mogelijk zorgen voor een belemmering in het onderzoek naar wat er begin dit jaar met het schip gebeurd is.

Dat concludeert BNNVARA-onderzoeksprogramma ZEMBLA.

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip MSC Zoe 342 zeecontainers in de Noordzee boven de Waddeneilanden.

Komt niet voor

Volgens ZEMBLA blijkt uit een onderzoeksrapport, in handen van het programma, dat de havendienst van Bremerhaven heeft geconstateerd dat er een probleem zit in de Voyage Data Recorder (VDR). Wat het defect precies is, wordt niet duidelijk in het rapport.

Het VDR-systeem slaat 'real time' gegevens op zoals snelheid en diepgang van een schip, radiocontacten en de communicatie op de brug. Die informatie is van belang om de toedracht van de ramp in kaart te kunnen brengen.

ZEMBLA sprak met een aantal mensen met ervaring met VDR-systemen, onder wie een Noordzee-loods, een oud-kapitein en het Hoofd Operaties van de Kustwacht. Allemaal zeiden ze dat mankementen aan het VDR-systeem niet voor komen.

'Mensen kunnen er voordeel van hebben'

Op basis van VDR-data kunnen onderzoekers onder meer vaststellen wanneer de kapitein van de MSC Zoe doorkreeg dat zijn schip containers verloor en ook of hij dat tijdig meldde. Onder meer uit een berekening van de Nederlandse Kustwacht blijkt dat de MSC Zoe al boven Terschelling honderden containers kwijtraakte, terwijl de kapitein pas uren later bij het Duitse Borkum een eerste melding deed.

Onderzoeksjournalist Bart Nijpels van ZEMBLA durft zelf niet de conclusie te trekken dat er opzet in het spel is. 'Wij stellen vast dat er een defect aan het apparaat zit. Wij leggen in het programma uit wat de consequenties zijn. Maar mensen die iets te verbergen hebben, zouden voordeel kunnen hebben van een defect VDR-systeem.'

Rederij MSC geeft geen antwoord op vragen van ZEMBLA en verwijst 'naar de autoriteiten aan wie de apparatuur is overgedragen'. Op de vraag wanneer de kapitein het containerverlies meldde, verklaart MSC dat de kapitein 'dit rapporteerde zodra hij ervan op de hoogte was.'

ZEMBLA is vanavond (donderdag 10 oktober) om 21.10 uur te zien op NPO2. Een week later is deel twee van het verhaal te zien. Daarin gaat het programma dieper in op de mogelijke oorzaak van de ramp.

Lees ook:

- Alles over de containerramp