Raadsleden schrikken van miljoenentekort bij Werkplein Fivelingo

Het tekort van 1,9 miljoen euro bij Werkplein Fivelingo komt als een donderslag bij heldere hemel voor raadsleden uit Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Ze zijn geschrokken dat het werkvoorzieningsschap zo diep in de rode cijfers zit.

De drie gemeenten moeten die 1,9 miljoen euro bijleggen om Werkplein Fivelingo in de benen te houden.

Reserves uitputten

Het tekort is ontstaan doordat meer huishoudens een uitkering nodig hebben dan gedacht. Ook zijn er te weinig mensen doorgestroomd naar een betaalde baan. Bovendien zijn de loonkosten flink gestegen.

De 1,9 miljoen wordt over de drie gemeenten verdeeld. Ze moeten waarschijnlijk de financiële reserves aanspreken. Het is een flinke klap, want de gemeenten hadden al niet veel spek om de botten.

Kritiek op directie

De vraag is hoe het zo uit de hand kon lopen bij het Werkplein. VVD-fractievoorzitter Arie Heuvelman van Delfzijl is vooral kritisch op de directie: 'De organisatie heeft een vrijbrief, wij moeten als gemeenten wel betalen. Dit is wanbeleid. Dat kan niet anders, als je 1,9 miljoen tekort komt.'

Gemeentebelangen Appingedam, de grootste partij in de raad, wijdt de problemen aan landelijk beleid: 'Dit komt door alle kortingen van het Rijk de afgelopen jaren. Er moet meer geld bij, anders valt het niet vol te houden', zegt fractievoorzitter Iwan Poucki.

Bestuursvoorzitter Meindert Joostens (ChristenUnie) van Werkplein Fivelingo liet dinsdag al weten dat het een combinatie van factoren is. De organisatie moet volgens hem strakker worden aangestuurd.

Uit plafond vallen

Raadsleden storen zich daarnaast aan de late communicatie. Ten Brinke (PvdA Delfzijl): 'Wij hebben het college een aantal keren gevraagd hoe het staat met de Participatiewet. Telkens werd gezegd dat we ons geen zorgen moeten maken. Dan komt ineens die 1,9 miljoen uit het plafond vallen. Dat is onvoorstelbaar.'

Ook Leo van Esch (GroenLinks Loppersum) voelt zich overvallen: 'We horen dit vrij laat, terwijl het al enige tijd bekend was. Het wordt nu vreselijk aanpakken om de doelen te verwezenlijken.'

Goede weg

De drie raden praten in de eerstvolgende raadsvergaderingen over de voorgestelde maatregelen om het tekort op te vangen.

De grootste partij in Delfzijl, Fractie 2014, heeft daar wel vertrouwen in: 'De nieuwe directeur heeft een heldere visie. Het duurt even, maar ik denk dat ze nu op de goede weg zijn om het tij te keren', zegt raadslid Martijn Meijer.

