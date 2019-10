Onrust over ambulancezorg: 'Ik had graag meer tijd gehad om dingen te organiseren'

De ambulancezorg in Zuidoost-Groningen schiet zwaar tekort en het is de vraag of het nog wel veilig is. Tot die conclusie komt de Partij van de Arbeid in Stadskanaal na signalen van het personeel over de huidige situatie.

De partij heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Stadskanaal over de situatie. Ambulancezorg Groningen stelt in een reactie dat er een ambulance bijkomt in Zuidoost-Groningen, maar dat dit nog wel negen maanden kan duren.

Geen auto's en geen personeel

'Wij horen geluiden dat de ambulancedienst in Stadskanaal grote problemen heeft met het personeel', zegt raadslid Grietje Schipper (PvdA). 'Er is een tekort aan mensen, maar er zijn ook geen ambulanceauto's. Op het moment dat je in de avonduren wat krijgt, zijn er geen auto's beschikbaar.'

Bert Benthem, directeur/bestuurder van Ambulancezorg Groningen, geeft toe dat er zorgen zijn in het gebied, maar zegt te willen anticiperen op de ontstane situatie.

'We moeten vooral nieuwe mensen aannemen. We zijn begonnen met een eigen opleiding voor verpleegkundigen op de ambulance', zegt Benthem. 'Dat moet ervoor zorgen dat er een extra ambulance wordt geplaatst.'

'Ik had graag meer tijd gehad'

De sluiting van de spoedeisende hulp in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal zorgt ervoor dat Ambulancezorg Groningen sneller moet anticiperen. En dat is lastig, geeft Benthem toe.

'Ik had graag meer tijd gehad om dingen te organiseren. We zorgen er in elk geval voor dat de komende tijd het gebied gedekt blijft. Dat doen we via de meldkamer. Wanneer er een ambulance weg is uit het gebied, dan zorgt de meldkamer ervoor dat er een ambulance uit een andere regio naar Stadskanaal en omgeving gaat, zodat ook dat gebied gedekt blijft.'

Opleiden kost tijd

Benthem zegt op die manier de tussenliggende periode van zeven tot negen maanden te willen overbruggen. Woensdagavond was er een inloopbijeenkomst voor mensen die als verpleegkundige aan de slag willen op de ambulance. In maart start de interne opleiding voor deze groep, zodat er na negen maanden een ambulance met personeel beschikbaar is.

'Voor een ambulance hebben we gemiddeld acht verpleegkundigen plus ambulancechauffeurs nodig. Die moeten we opleiden, vandaar dat het even gaat duren.'

Lees ook:

- Treant schrapt 500 banen; nachtelijke spoedafdeling Refaja nu al dicht