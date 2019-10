Directeur Voedselbank: 'Leasen en afterpay is funest voor deze samenleving'

'Groningen behoort tot de drie armste steden van Nederland. Twintig procent van de kinderen leeft in armoede. Het is schandalig', aldus Molenhuis woensdag tijdens de raadscommissie Werk en Inkomen.

'Armoedecijfers dalen niet'

Op de agenda stond het raadsvoorstel 'Toekomst met Perspectief', het plan van het college van burgemeester en wethouders om de komende jaren de armoede aan te pakken.

Volgens Molenhuis is de nota niet concreet genoeg en ontbreekt de financiële onderbouwing. 'Met deze nota zullen de armoedecijfers niet dalen, en daar ben ik heel teleurgesteld over.'

Zweeds model

De directeur van de Voedselbank was één van de insprekers woensdagavond. Hij is niet te spreken over de wijze van schuldsanering in Nederland. 'Het kost de gemeente miljoenen en het lost niets op.'

De schulden die mensen hebben bestaan volgens Molenhuis voor zestig procent uit kosten. De overige veertig procent is de oorspronkelijke schuld. 'Uiteindelijk ziet de schuldeiser maar vier procent van zijn lening terug.'

Molenhuis pleit daarom voor de invoering van het zogeheten Zweedse model. 'In Zweden heb je geen deurwaarders, incassobureaus en instituten die schulden alleen maar op laten lopen. Op onze manier worden mensen die al arm zijn nog veel armer gemaakt, want dat is wat er in Nederland aan de hand is.'

Eén incassobureau

In Zweden heb je volgens de directeur van de voedselbank maar één incassobureau, en dat is de overheid. 'De schuldenaar moet vijf jaar lang terugbetalen, krijgt genoeg geld om rond te komen, en hij of zij krijgt een coach aangewezen. Die probeert je zo snel mogelijk aan een baan te helpen zodat je weer onafhankelijk kunt leven. De eerste inzet is onafhankelijkheid.'

Volgens Molenhuis moet de gemeente inzetten op meer werk. 'Het aantal studenten in de stad blijft groeien. Studenten die allemaal een baantje moeten hebben om niet tot over hun nek in de schulden te komen. En dat schuurt enorm met de armoede, want dat betekent dat laagopgeleide mensen steeds moeilijker aan een baan kunnen komen.'

'En wat heel belangrijk is in de preventiesfeer is dat je pas iets in handen krijgt al je er voor hebt betaald. En leasen en afterpaysytemen zijn funest voor deze samenleving.'

Gemeenteraadsfracties eensgezind

De fracties in de Groninger gemeenteraad zijn trouwens eensgezind als het aankomt op armoedebestrijding. 'Armoede is een veelkoppig monster voor wie het overkomt', aldus Koosje van Doesen van D66.

'En het is positief dat de inzet van het college is gericht op het doorbreken van de generationele armoede', stelt Nick Nieuwenhuijsen van GroenLinks.

'De missie van het college is hoopvol, de uitvoering kan beter', vult Jochem Atema van de Stadspartij aan.

De partijen zijn trouwens een stuk minder eensluidend als het aankomt op geld. Alleen de SP pleit hardop voor uitbreiding van het budget. 'En het maakt niet uit waar het geld vandaan komt', aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Hoeveel er de komende jaren voor armoedebestrijding wordt uitgetrokken is nog onduidelijk. Het college komt waarschijnlijk volgende week met een toelichting op de begroting voor de komende jaren.