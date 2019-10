Lycurgus presenteert team met drie aanvoerders: 'Dat is nog nooit eerder gebeurd'

Het gaat om spelverdelers Sam Gortzak en Stijn Held, en middenman Dennis Borst. Die laatste mag van Gortzak als eerste het woord nemen.

'Nooit meegemaakt'

'Vooropgesteld zijn we met z'n drieën gekozen. Het is nieuw. Het is volgens mij nog nooit eerder bij Lycurgus gebeurd. Ik heb het zelf ook nog nooit meegemaakt. Het is interessant en ook iets heel goeds, denk ik', aldus de 27-jarige Borst.



Gortzak vult aan: 'Het is niet de eerste keer dat ik aanvoerder ben. Ik denk dat ik heel veel dingen goed kan met betrekking tot leiderschap in het team. En dat is ook de reden dat we met ons drieën zijn, want Stijn kan ook dingen heel goed en Dennis kan ook dingen heel goed', aldus Gortzak.

Ook Held ziet het wel zitten: 'Ik denk dat het mooie is dat je in één persoon soms kwaliteiten mist als aanvoerder en dat we die met ons drieën heel goed op kunnen vullen, zodat we daardoor misschien wel completer zijn, dan iemand die het in zijn eentje doet', meent Held.

Kwaliteiten

De drie aanvoerders leggen verder in het kort uit waar hun kwaliteiten vooral liggen: 'Ik denk dat mijn kracht ligt op teamniveau', weet de 24-jarige Held van zichzelf.

'Mijn kwaliteit zit vooral in de verbinding in het team', aldus zijn ongeveer even oude collega-spelverdeler, Gortzak.

'Mijn kracht zit vooral in het individuele met teamgenoten', besluit Borst. 'Stiekem zijn we gekozen vanwege de looks', vult Held met een knipoog aan.

Programma

Zaterdag begint voor Lycurgus de competitie, in Nijmegen tegen VoCASA. De woensdag daarop spelen de Groningers thuis tegen SV Land Taurus uit Houten.