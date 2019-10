Lopend Vuur: Je kinderen niet laten vaccineren is asociaal

Als de vaccinatiegraad echter daalt, dan wil het kabinet dat die verplichting er wel komt, meldt de Telegraaf. Het kabinet treft daar nu voorbereidingen voor.

Groepsimmuniteit

Het percentage gevaccineerde kinderen ligt momenteel op 90,2 procent. Voor mazelen is dat iets hoger: 92,9 procent. Dat is onder de 95 procent die wereldgezondheidsorganisatie WHO eist. Die grens is nodig voor zogeheten groepsimmuniteit voor besmettelijke en gevaarlijke kinderziektes. Zit je onder die grens, dan is de kans op een uitbraak van besmettelijke kinderziektes groter.

Weigeraars

In ons land is een groeiende groep vaccinatieweigeraars. Op sociale media gaan daar hele theorieën over rond. Ze dragen veel redenen aan om hun kinderen niet in te laten enten.

