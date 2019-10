Zoek je een huis? In de stad Groningen maak je de minste kans

Het is moeilijk om in de stad Groningen aan een woning te komen (Foto: Bart Slot/Bewerking RTV Noord)

Voor iedere zoekende is er totaal 1,4 woning beschikbaar. Zelfs in Amsterdam is het aanbod van woningen groter, namelijk 2,6 woning(en) per potentiële koper. Het landelijke gemiddelde is 3,1 beschikbare woning(en) per koper.

Meest gewilde woonlocatie

Groningen domineert al vier kwartalen lang de lijst van meest gewilde woonplekken van Nederland.

Een echte verklaring is er niet, vertelt makelaar Sjirk de Jong. 'Maar je ziet dat mensen in de Randstad veel meer te kiezen hebben. Groningen is de enige grote stad in de provincie.'

Je kunt nu één persoon blij maken, maar je moet vier à vijf mensen teleurstellen Sjirk de Jong - makelaar

Betere verkoopkansen

Door de populariteit van Stad zijn de verkoopkansen voor Groningse huizenbezitters in het tweede kwartaal van dit jaar een stuk gunstiger dan elders in het land. Landelijk is 73 procent van de woningen binnen negentig dagen verkocht. In Groningen vindt 87 van de woningen een nieuwe eigenaar, maar dan al binnen dertig dagen.

In het tweede kwartaal van dit jaar verkochten woningen in onze provincie ook sneller dan het landelijk gemiddelde.

Mensen teleurstellen

De Jong vertelt dat hij als makelaar de huidige situatie liever anders zou zien. 'Als Groningse makelaar kun je nu één persoon blij maken, maar tegelijkertijd moet je vier à vijf mensen teleurstellen. Plus je portefeuille droogt op: er komen weinig huizen bij.'

De Jong verwacht dat deze trend doorzet als het aanbod van woningen in de stad Groningen niet groter wordt. 'Het blijft toch een beetje een kip-en-ei-verhaal. De markt stagneert omdat er weinig nieuwe woningen bijkomen.'

