Opnieuw tegenvaller voor Midden-Groningen: nog eens twee miljoen extra bezuinigen

De gemeente Midden-Groningen moet nog eens twee miljoen euro bezuinigen. Dit bedrag komt boven op de elf miljoen die eerder al was aangekondigd.

'Het kan bijna niet anders dan dat de inwoners wat van de bezuinigingsmaatregelen gaan merken. Het gaat pijn doen, zowel bij de inwoners als de ambtelijke organisatie', laat wethouder Erik Drenth van financiën weten.

Frustrerend

Waar het geld precies vandaan moet komen is nog niet bekend en dus ook niet wat de inwoners ervan gaan merken. 'Wethouder zijn is hartstikke leuk, maar de portefeuille financiën begint behoorlijk frustrerend te worden', zegt wethouder Drenth.

De wethouder wijst vooral naar het Rijk, als schuldige van de tekorten. Ook binnen de gemeente zijn de kosten hoger dan verwacht.

Zorg grootste probleem

De zorgkosten zijn dus het grootste probleem. Die zijn veel hoger dan verwacht. Dit jaar is er ruim zes miljoen euro meer uitgegeven dan begroot. 'De verplichtingen en opgelegde taken jeugdzorg en WMO zetten de begroting onder druk', zo laat de gemeente weten.

De tekorten worden dit jaar door de gemeente gedekt, vanuit de reserves. Maar langzamerhand beginnen die ook op te raken: er is nog ongeveer zes miljoen aan reserves over. Om alle risico's te kunnen dekken, is minimaal 4,9 miljoen euro nodig.

Opnieuw grote bezuinigingen, zoals afgelopen jaar, is onmogelijk volgens de wethouder: 'We hebben een begroting van 211 miljoen. Dit jaar is er veel bezuinigd en het lukt niet nog een keer om zo'n groot bedrag op de begroting te vinden', aldus Drenth.

Bezuinigingsvoorstellen

De gemeente gaat nu een plan maken met bezuinigingsmaatregelen die in totaal drie miljoen euro moeten opleveren. Alle kostenposten worden tegen het licht gehouden om te kijken of er nog op bezuinigd kan worden. Uiteindelijk kiest de gemeente in januari welke maatregelen uitgevoerd gaan worden.

