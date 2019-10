Dit weekend in Groningen: schoonmaken, buitenkoken en hardlopen

Het is volop herfst, maar dat mag de pret niet drukken. En de kou buiten is snel vergeten als je kijkt naar alle hartverwarmende activiteiten die dit weekend in onze provincie worden gehouden.

Boer op de vloer

Ben je van plan zaterdag boodschappen te doen bij de supermarkt met het blauwe logo en de hamsters? Dan is er een kans dat je een nmelkveehouder treft die je meeneemt in zijn of haar wereld. Natuurlijk mag je ook producten proeven.

Je vindt de 'boer op de vloer' tussen 10:30 en 16:00 uur in Appingedam, Hoogezand, Winschoten en net over de grens in Paterswolde.

Schoonmaak Noorderplantsoen

Wil je iets nuttigs doen dit weekend? Dan is het Noorderplantsoen in Stad zaterdag de plek voor jou. Daar wordt namelijk de traditionele najaarsschoonmaak gehouden.

Iedereen is van harte welkom om zoveel mogelijk rotzooi uit het plantsoen op te ruimen. Nuttig en nog gezellig ook.

Vanaf 10:45 uur kun je de handen uit de mouwen steken. De grote schoonmaak stopt om 12:30 uur, maar je mag natuurlijk ook eerder stoppen.



Predator Practice Day

Altijd al eens in een volledig ingerichte boot willen azen op roofvissen? Dat kan zaterdag op het Oldambtmeer.

's Ochtends neemt roofvisspecialist Hilco van Nuil je mee in de wondere wereld van het roofvissen. Na de lunch mag je aan boord stappen bij ervaren roofvissers. Naast een visboot zijn er ook bellyboten en kayaks.

Het evenement duurt van 9:00 tot 17:00 uur en kost 17,50 euro per persoon. Vergeet niet je van tevoren op te geven.

Outdoor Food Festival

Buitenkoken is misschien niet het eerste waar je aan denkt dit weekend, maar je hebt vast wel zin in zelfgemaakte flammkuchen.

Die kun je zondag maken tijdens het Northern Fires Outdoor Food Festival op camping 't Nije Hof in Stadskanaal. Van 11:00 tot 16:00 uur kun je alles leren over buitenkoken en natuurlijk mag je het ook zelf proberen. Zelfs de kinderen kunnen meedoen.

De toegang is gratis, maar als je wilt proeven moet je voor vijf euro een kom, bestek en twee consumptiepunten aanschaffen.

Natuurlijk is dit ook het weekend van de bekendste loop van Groningen: de 4Mijl . Regen of zonneschijn, de sfeer is altijd goed.

Zaterdagavond om 19:00 uur begint de pret met de 4Mijl4You. Deelnemers leggen op geheel eigen wijze het parcours van de 4Mijl af, bijvoorbeeld op skates, in een rolstoel of met een kinderwagen. De vele lichtjes langs het parcours maken het helemaal af. Als je je nog niet hebt ingeschreven, ben je te laat om mee te doen, maar aanmoedigen wordt wel op prijs gesteld.

Zondagmiddag is de 4Mijl. De wedstrijdloop begint om 13:00 uur. Vijf minuten later gaat de bedrijvenloop van start en de recreanten mogen om 13:45 uur beginnen. Om 16:00 uur wordt de laatste loper feestelijk onthaald op de Vismarkt.

Natuurlijk wil je hier zelf bij zijn, maar als dat echt niet lukt, kun je de 4Mijl live volgen op RTV Noord.

Veel plezier dit weekend!