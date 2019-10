Heeft deze Ierse student in Stad dé oplossing voor microplastics in zee?

De Groningse scheikundestudent Fionn Ferreira is nog maar 18 jaar oud en toch al een bekende in de scheikundewereld. Hij ontwikkelde een manier om microplastic uit zee te vissen. Hoe? Met olie en een magneet.

Tegenover EenVandaag vertelt de Ier dat hij in zijn geboorteland opgroeide met het bouwen van hutten, kajakken en spelen met lego. Soms ging hij in zijn uppie de natuur in.

Kajaktochten

'Hierdoor werd ik ook creatief in de wetenschap. En ik voelde me nooit alleen. Ik kan heel goed alleen zijn.'

Ferreira zag tijdens zijn kajaktochten steeds vaker plastic in de zee en de stranden van zijn thuisland. Bij het zien van een steen waar olie met plastic deeltjes op bleef plakken, kreeg hij een Eureka-moment.

Vele experimenten later heeft hij dé manier gevonden om microplastic uit zee op te vissen. Dat leverde hem de Google Science Fair-prijs op. Inmiddels krijgt hij duizend mails per dag, die worden afgehandeld door iemand in New York.

Verzoeken uit de hele wereld

'Sinds ik die prijs heb gewonnen krijg ik verzoeken van ingenieurs uit de hele wereld. Zij brengen het idee verder. Recent heb ik een patent op mijn vinding aangevraagd', zegt hij tegen EenVandaag.

'Zo kan ik anderen beter helpen mijn vondst verder te uit te werken. Op die manier heb ik meer controle over het product.'

Leuke en lage huur

Inmiddels studeert hij in Groningen, omdat het daar 'leuk is en de huur laag'. 'Nu ben ik aan het kijken of we vanuit boten op veel plekken het plastic kunnen weghalen. De Google-prijs maakt het mogelijk om samen te werken met prestigieuze bedrijven. Maar ik heb geduld nodig om het op grote schaal uit te voeren.'

Bekijk het item uit EenVandaag hieronder