Brandweervrouw gewond bij woningbrand Vlagtwedde

Een brandweervrouw is donderdagmiddag lichtgewond geraakt bij het blussen van een woningbrand. Zij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak uit in een bovenwoning aan de Wischmei in Vlagtwedde. De brandweer had aanvankelijk moeite om het pand binnen te komen. Dat lukte door een paar ramen in te slaan. Inmiddels is het vuur geblust.

Onbewoonbaar

De bewoner was niet thuis. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het appartement voorlopig onbewoonbaar. De andere drie appartementen in het woonblok kunnen wel gewoon bewoonbaar blijven.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.