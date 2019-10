FC Groningen nipt langs SC Preußen Münster

Het team van Danny Buijs begon in een 5-3-2 formatie aan de wedstrijd tegen de ploeg uit de derde Bundesliga, waarbij Gabriel Gudmundsson en Nicklas Strunck aan de zijkanten stonden. In het centrum van de defensie stonden Mike te Wierik, Samir Memisevic en Bart van Hintum.

Slepende blessure

Vooral voor Memisevic was het mooi om weer op het veld te staan. De verdediger heeft dit seizoen in de eredivisie nog geen minuten gemaakt vanwege een slepende blessure, maar hij is weer op de weg terug. Voorin mochten Charlison Benschop en Mo El Hankouri het in de basis proberen.

Bij balbezit stonden de 'backs' heel hoog en speelde Groningen met drie verdedigers. Bij balverlies moesten Gudmundsson en Strunck ook verdedigend hun werk doen.

Interlandverplichtingen

FC Groningen miste een aantal spelers vanwege interlandverplichtingen. Daardoor was er ruimte om te experimenteren. Na twintig minuten spelen maakte Memisevic de openingstreffer, nadat hij een vrije bal van Sam Schreck hard tegen de touwen kopte.

De Duisters kwamen voor rust nog terug in de wedstrijd nadat Azor Matusiwa de bal knullig aan Joel Grodowski meegaf. De spits schoot de bal beheerst achter doelman Jan Hoekstra.

Aankijken niet waard

Verder was de eerste helft het aankijken niet waard. Geen van beide ploegen creëerde veel en het tempo lag veel te laag. In de tweede helft was het spel niet veel beter. Bij Groningen kwamen onder anderen Warmerdam en Sierhuis nog in de ploeg, maar het was El Hankouri die de wedstrijd besliste. De aanvaller rondde goed af na een knappe individuele actie via de rechterkant, waarbij hij twee verdedigers in de luren legde.

Dit weekend zijn er vanwege interlands geen wedstrijden in de eredivisie. Volgende week zondag speelt FC Groningen weer in competitieverband. Dan is Sparta Rotterdam de tegenstander.

