Gedrag Brouns tijdens economiefestival was druppel bij besluit neerleggen functie

Het optreden van Patrick Brouns (CDA) tijdens het Standup Economics Festival afgelopen zondag in Groningen is de directe aanleiding geweest om zijn werk als gedeputeerde tijdelijk neer te leggen.

Dat bevestigt commissaris van de koning René Paas.

Paneldiscussie

Brouns was zondag in Brouwerij Martinus in de stad waar hij als provinciebestuurder mee deed aan een paneldiscussie van het festival, samen met andere sprekers uit de economische sector.

Een stand-up comedian leidde het gesprek. Volgens meerdere bronnen viel Brouns op door zijn felle bewoordingen in die discussie, die vooral grappig was bedoeld. Ook nam hij herhaaldelijk het woord, tot ergernis van de aanwezigen.

Alcohol in het spel

Volgens Paas was er alcohol in het spel: 'Patrick was uitgeput en had gedronken, waarop hij zelf de keuze heeft gemaakt zijn werkzaamheden tijdelijk neer te leggen om, onder professionele begeleiding te werken aan zijn herstel. Het college steunt hem hierin.'

Woensdag volgde de bekendmaking van zijn besluit door de CDA-fractie en het provinciebestuur. CDA-fractievoorzitter Robert de Wit wil niet in gaan op het optreden van Brouns tijdens het Standup Economics Festival.

Overmatig drankgebruik

Ook wil hij niet zeggen of er meerdere situaties zijn geweest waarin de gedeputeerde opviel door overmatig drankgebruik: 'We zijn open en transparant geweest. We gaan niet in op concrete plekken en situaties.'

