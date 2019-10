Zorgbehoevende ouderen weten Leyhoeve niet te vinden

De zorgvleugel van wooncentrum De Leyhoeve in de stad Groningen staat nog voor meer dan de helft leeg. Van de 74 zorgsuites zijn er nu 32 verhuurd.

Met de verhuur van de reguliere appartementen - voor ouderen die geen zorg nodig hebben - gaat het beter. Van de 208 woningen zijn er 185 verhuurd.

Nauwelijks bekendheid

Volgens zorgdirecteur Gré Wiskerke valt de bezetting van de zorgsuites op dit moment tegen, maar is het wel te verklaren. Voor de opening in mei 2018 is er volgens haar nauwelijks bekendheid aan deze woonvorm gegeven.

'Voor onze omzet heb je liever dat het vol zit. Als je kijkt hoe we ons van te voren hebben gepositioneerd dan valt het me niet tegen.'

Verlies

De Leyhoeve draait verlies op de zorgvleugel. Ook over 2019 ontstaat een tekort, maar dat is wel kleiner dan vorig jaar. Volgens Wiskerke leveren de financiën geen problemen op.

'Deze locatie is ontstaan vanuit een ideaal. Er zit een investeringsmaatschappij achter die de tekorten bijpast, omdat deze gelooft in de droom. De aanloopverliezen zijn voorzien'.

Dezelfde aanloopproblemen

De tweede vestiging in Tilburg had bovendien dezelfde aanloopproblemen, zegt Wiskerke. 'Daar heeft het drie jaar geduurd voordat de zorg gevuld was. Het is vooralsnog geen discussiepunt.'

Voor de zorgsuites in de zorgvleugel betalen ouderen zelf de huur; de zorg krijgen ze vergoed uit de Wet Langdurige Zorg. Bij tien van de woningen is nu ook Zorg in Natura mogelijk.

Gebaseerd op inkomen

Dit houdt in dat bewoners zowel de huur als de zorg vergoed krijgen. Ze betalen dan alleen een eigen bijdrage die gebaseerd is op hun inkomen. Dit maakt het voor mensen met weinig geld betaalbaar om in de zorgvleugel van De Leyhoeve te wonen.

Vijf kamers zijn bestemd voor eerste lijnsverblijfzorg. Dit zijn bedden voor ouderen die bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname nog extra hersteltijd nodig hebben voordat ze weer thuis kunnen wonen.

Toestemming

De Leyhoeve heeft hiervoor alleen een contract met Menzis en het budget van die verzekeraar voor deze kamers was er na twee maanden al doorheen. Alleen als Menzis specifiek toestemming geeft kan een oudere er dit jaar nog terecht.

De Leyhoeve hoopt volgend jaar meer verzekeraars zover te krijgen dat ze de voorziening willen vergoeden.

