Stekende en stelende Stadjer moet 14 maanden de cel in

Voor bedreiging, vier diefstallen en een inbraak moet een 48-jarige man uit Groningen veertien maanden de cel in. Dat oordeelde de rechtbank donderdag.

Tegen de man was twee weken geleden zestien maanden celstraf geëist. De Stadjer heeft zich van eind januari tot medio april schuldig gemaakt aan verschillende strafbare feiten.

Stekende bewegingen

Zo bedreigde hij een schoonmaker en een conciërge van een school in Haren, door met een mes stekende bewegingen in hun richting te maken. De man heeft daarmee volgens de rechtbank het gevoel van veiligheid ernstig aangetast.

Daarnaast pleegde de man verschillende diefstallen en een inbraak in Groningen. Onder meer een meubelzaak en een sportcomplex werden slachtoffer van de man. In het sportcomplex maakte hij een peperdure laptop en een geldkistje buit. Een tweetal winkels in Stad waren door zijn toedoen een kassalade en een tas met inhoud armer.

Geen enkel respect

Volgens de rechtbank toonde de man geen enkel respect voor andermans spullen. Daarnaast hield de rechtbank bij de hoogte van de straf rekening met het lange strafblad van de man, en met het feit dat hij niet lijkt te willen stoppen met zijn drugsgebruik.



De man staat namelijk niet open voor hulpverlening. Diverse rapporten gaven al een weinig hoopvol beeld over de Stadjer. Volgens de rechtbank is er dan geen ander alternatief mogelijk dan enkel een lange celstraf.

Vrijspraak voor één diefstal

De straf valt lager uit dan de eis van de officier. Van één diefstal uit het Gomaruscollege in Stad werd de man vrijgesproken. Daar werd op 21 januari een Ipad gestolen. Camerabeelden toonden echter te weinig bewijs dat het de 48-jarige was die dat had gedaan.

De man had nog een celstraf van 89 dagen op de plank liggen, uit een eerdere veroordeling voor diefstallen. Omdat hij nog in zijn proeftijd liep toen hij opnieuw in de fout ging moet hij deze straf, bijna drie maanden cel, ook nog uitzitten.



2000 euro

In totaal moet de man zeventien maanden achter slot en grendel. Aan drie slachtoffers moet hij bijna 2000 euro betalen.