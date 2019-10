Menkemaborg krijgt zestigduizend euro voor onderhoud: 'Ze hebben ons goed bedeeld'

De Menkemaborg in Uithuizen (Foto: Joop Tap/Groningen in Beeld)

De Menkemaborg in Uithuizen krijgt zestigduizend euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat is het maximale bedrag dat dit fonds uitkeert.

Ook veertien andere 'erfgoedprojecten' in onze provincie krijgen geld. Het gaat dan om onder meer de Fraeylemaborg in Slochteren, het Berlagehuis in Usquert, het Klooster in Ter Apel en een aantal kerken. In totaal wordt ruim 250.000 euro uitgekeerd.

Goed bedeeld

De Menkemaborg heeft het meeste geld gekregen. Directeur Ida Stam had om meer gevraagd: 'Ik wist niet dat zestigduizend het maximum is', lacht ze. 'Maar ze hebben ons goed bedeeld.'

Op tijd ingrijpen

De borg heeft geld nodig voor groot onderhoud en restauratie. 'We hebben subsidie aangevraagd bij de provincie Groningen, maar we moeten zelf ook een bedrag betalen. Vandaar dat we ook bij het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben aangeklopt', zegt Stam.

De borg heeft niet te kampen met achterstallig onderhoud en dat wil Stam zo houden. 'Dit gebouw staat er al eeuwen en we willen het voor de toekomst bewaren. Als je het eerst laat verpieteren, kost het straks heel veel geld. En het is alweer tien jaar geleden dat er steigers om de muren stonden.'

Nog een tekort

Ondanks de bijdragen van de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds komt de borg nog wel geld tekort. Volgens Stam gaat het om ongeveer een half miljoen euro. Ze heeft er alle vertrouwen in dat daar een gulle gever voor wordt gevonden.

Als alles meezit gaat het groot onderhoud volgend voorjaar van start. De borg blijft dan gewoon open voor publiek.

Lees ook:

- 2,5 miljoen aan subsidies voor Groninger Rijksmonumenten