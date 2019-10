Alle gemeenten hijsen regenboogvlag: 'Zou eigenlijk niet nodig moeten zijn'

De regenboogvlag in top in Appingedam (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

In onze provincie was de gemeente Appingedam de eerste en de gemeente Westerwolde de laatste. Alle twaalf Groningse gemeenten hesen vrijdagochtend in estafettevorm de regenboogvlag vanwege Coming Out Day.

Burgemeester Koos Wiersma van Appingedam was even voor 08:30 uur de eerste die twee vlaggen in de masten bij het gemeentehuis hees, al hield hij daar een dubbel gevoel aan over. 'Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, alle mensen moeten gewoon gerespecteerd worden', aldus de burgemeester.

Burgemeester Wiersma bij beide regenboogvlaggen. (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)



Toch vindt Wiersma wel dat Coming Out Day nodig is. 'Jonge mensen voelen zich nog vaak bezwaard om voor hun geaardheid uit te komen.' Of Appingedam ooit de Gaypride gaat organiseren? 'Dat zal ik eens navragen', zegt de burgemeester lachend.

Vlag hangt overal

Om 09:00 uur hing overal in de provincie de regenboogvlag in de mast. Ook in Stadskanaal, één van de gemeenten die in januari van dit jaar besloot om de regenboogvlag niet te hijsen in verband met de Nashville-verklaring.

Het college zag destijds geen aanleiding om daar aandacht aan te besteden omdat samen met maatschappelijke partners al werd gewerkt aan de uitwerking van het Regenboogconvenant. Onder dat convenant hebben alle gemeenten in onze provincie vorig jaar hun krabbel gezet.

Het doel van het Regenboogconvenant is om alle Groningen gemeenten te stimuleren zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTi'ers. Daarom ging de gekleurde vlag vrijdag wél in de Knoalster vlaggenmast.

'Houden van wie je wilt'

'In onze gemeente mag je houden van, en leven met wie je wilt', motiveert burgemeester Froukje de Jonge de reden om de vlag vrijdag wel te hijsen. 'Daarnaast willen we daadwerkelijk iets doen aan zichtbaarheid, voorlichting en informatie. Zo is er een vereniging opgericht die het contactpunt is voor iedereen uit de LHBTI-gemeenschap: LHBTI Veenkoloniën Westerwolde.'