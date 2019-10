'Bakfiets is prima alternatief voor de Stint'

'Hij voldoet tot nu toe goed en de kinderen vinden het geweldig.' Directeur-bestuurder Lenie van der Werf van Kids2b is enthousiast over de elektrische bakfiets die de kinderdagopvangorganisatie sinds kort gebruikt als alternatief voor de Stint.

De Stint mag niet meer worden gebruikt sinds het dramatische ongeluk in Oss. Door een aanrijding met een trein op een overgang kwamen vier kinderen om het leven. De fabrikant heeft het ontwerp inmiddels aangepast en verwacht dat de elektrische bolderkar weer de weg op mag.

Aanpassing

De bestaande exemplaren moeten dus wel worden aangepast. Per stuk kost dat drieduizend euro en dat is voor de rekening van de eigenaren. In het geval van Kids2b gaat het om vijf exemplaren, dus bij elkaar 15.000 euro.

In de tussentijd is Kids2b, net als andere kinderopvangorganisaties, aangewezen op alternatieve vervoersmiddelen om de kinderen van school naar de buitenschoolse opvang (bso) te brengen. 'We hebben meer gebruik moeten maken van taxi's', zegt Van der Werf. 'Dat heeft ons enkele tienduizenden euro's gekost, maar dat hebben we niet doorberekend aan de ouders.'

Elektrische bakfiets

De extra kostenpost was een stimulans om op zoek te gaan naar een alternatief. En dat blijkt dus een elektrische bakfiets. 'We gebruiken hem in Uithuizermeeden en dat bevalt prima', zegt Van der Werf. 'De leidsters fietsen daar heel wat af. Ze moeten wel zes scholen bij langs om de kinderen op te halen en te brengen naar onze opvang in de voormalige huishoudschool.'

De bakfiets voldoet aan alle veiligheidseisen, verzekert Van der Werf. 'Er mogen maximaal zes kinderen tegelijk mee en er zitten gordels in de bak. We gebruiken hem ook voor dagtochtjes, dat vinden ze prachtig.'

De bakfiets is onder meer uitgerust met veiligheidsgordels (Foto: Kids2b)



Nog geen besluit

Dus de Stint is definitief passé? Van der Werf houdt nog een slag om de arm. 'We beslissen dit in overleg met de centrale ouderraad. Maar de bakfiets bevalt zo goed, dat we de proef willen uitbreiden. Helemaal zonder taxivervoer kunnen we niet, met name in de regio Delfzijl. Daar zijn de afstanden voor een bakfiets te groot.'

SKSG

Bij kinderdagopvangorganisatie SKSG is het wel de bedoeling weer met de Stint de weg op te gaan, zegt woordvoerder Meike Emmel. 'Als de Stint is goedgekeurd en onze pedagogisch medewerkers de rijvaardigheidstraining achter de rug hebben, willen wij er weer mee gaan rijden.'

SKSG heeft acht Stints. Vier daarvan worden geleased, vier andere zijn in eigen bezit. Dat betekent dus dat voor SKSG de noodzakelijke aanpassingskosten 12.000 euro bedragen.

Veiligheid voorop

'

Wij zien dat als een investering in veiligheid', zegt Emmelkamp. 'Want dat staat bij ons voorop.' Net als Kids2b heeft ook SKSG extra kosten moeten maken voor het regelen van alternatieve vervoersmiddelen, zoals busjes en auto's.

Emmelkamp kan niet aangeven hoe groot die extra kosten zijn. 'Maar wij zijn een organisatie die achtduizend kinderen opvangt. Dus de kosten voor personeel en bijvoorbeeld luiers zijn vele malen hoger. Dan vallen die extra vervoerskosten wel mee.'

Lees ook:

- 'Voor einde zomervakantie 1500 nieuwe Stints klaar voor gebruik'

- De Stint blijft aan de kant: 'Wij hebben het altijd al gevaarlijke dingen gevonden'