Gebrek aan klanten door wegwerkzaamheden: 'Geen inkomsten zo'

Annelies Barto weet even niet meer hoe het verder moet. Ze is eigenaresse van Magazijn De Klomp aan de Spilsluizen in Stad en sinds drie weken ligt aan beide kanten van haar winkeltje de straat open.

Nu blijven de klanten weg. 'Er kan niemand komen, de winkel is bijna onbereikbaar', aldus Barto. Volgens haar komen er nog maar tien klanten per dag in haar winkel. 'Dat is normaal veel meer.' Ze zit met haar handen in het haar. 'Geen idee wat eraan te doen is.'



Eigenaresse Annelies Barto (Foto:Theo Sikkema/RTV Noord)



Kleine doorgang

De winkel is via een kleine doorgang nog bereikbaar, maar daar staan volgens Barto fietsen voor. 'Als je niet goed kijkt of je bent slecht ter been, dan is het niet goed bereikbaar.'

Magazijn De Klomp bestaat sinds 1932 en verkoopt huishoudelijke artikelen van vroeger, zoals zwarte zeep, brocante en theemutsen.

'Ja dit is een speciaal winkeltje', zegt Barto, 'daardoor is elke euro die je minder verdient ééntje teveel. Ik heb zo geen inkomsten, maar de vaste lasten gaan wel door.'

Volgens de gemeente duren de werkzaamheden aan Spilsluizen, volgens planning, nog een week en zijn er geen aanwijzingen dat de werkzaamheden uitlopen.