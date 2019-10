Molen in Adorp verkocht: 'Rampzalig, blij dat we nu wat kunnen doen'

Het is de Molenstichting Winsum al jaren een doorn in het oog, maar nu kunnen ze er wat aan doen. De stichting heeft de molen Aeolus in Adorp gekocht.

Deze korenmolen verkeert al jaren in slechte staat. Meerdere en jarenlange oproepen aan de vorige eigenaar, om de molen te restaureren, mochten niet baten.

Toestand molen

Het houtwerk van de molen is groen uitgeslagen en ook zijn de roeden verdwenen. 'Dit is rampzalig gewoon. Blij dat we nu wat aan de molen kunnen doen want het is nu een heel triest aanblik. De kap moet volledig gerestaureerd worden en de molen staat ook nog eens heel scheef', vertelt Pauw. Hij wil zo snel mogelijk beginnen met het maken van een restauratieplan.

Dankzij bijdragen van de Vereniging De Hollandse Molen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en donateurs kon de molen gekocht worden. 'We zijn heel blij dat we de molen nu in bezit hebben. Maar de onderhandelingen waren wel uiterst moeizaam. Er is gevochten voor elke vierkante meter', vertelt Pauw.

Strijd om restauratie

Zowel dorpsbelangen als de toenmalige gemeente Winsum hebben de vorige eigenaar regelmatig achter de broek gezeten om iets aan de molen te doen. De gemeente moest in 2014 zelfs de eigenaar dwingen om de wieken te verwijderen omdat deze er door een storm af zouden kunnen vallen. Sinds de jaren negentig draait de molen uit 1851 al niet meer.

'We gaan dit monument weer helemaal in ere herstellen. Net zoals de molen in Wetsinge', zegt Pauw. Hij weet nog niet hoelang de restauratie gaat duren omdat er eerst een plan gemaakt moet worden en er opnieuw subsidie en giften verworven moet worden voor het herstel. 'De molen in Wetsinge is in drie jaar gerestaureerd. Maar deze is er slechter aan toe. Dus dat zal wel wat langer duren'.

