MSC kiest sinds containerramp voor andere route boven de Wadden

Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma ZEMBLA. Een woordvoerder van de rederij laat weten dat ze de keuze maken 'ondanks dat we de zuidelijke route veilig achten'.

Het schip nam de zuidelijke route vlak boven de Wadden. Dat is de route die vrijwel alle containerschepen nemen omdat die korter is dan het alternatieve traject dat een aantal zeemijlen noordelijker loopt. De zuidelijke route vaart door ondiep water. Daardoor lopen grotere schepen bij slecht weer meer risico om de zeebodem te raken.

In de nacht van 1 op 2 januari dit jaar verloor de MSC Zoe boven de Waddeneilanden 342 containers. In de dagen en weken daarna spoelden duizenden kilo's afval aan op de Waddeneilanden en de Groningse en Friese vaste wal. In totaal gaat het naar schatting om 3436 ton (containers en inhoud). Daarvan is tot nu toe 2068 ton opgeruimd. Grofweg gezegd: twee derde is opgeruimd, naar één derde wordt nog gezocht. De verwachting is overigens dat niet al het afval van de MSC Zoe wordt opgeruimd. De afhandeling van de gevolgen van de ramp met de MSC valt onder de regie van het Bestuurlijk Wadden Overleg+ (BWO+). Naast Rijkswaterstaat zitten in dit bestuursorgaan onder meer de Veligheidsregio's Groningen en Friesland en de Waddengemeenten.

In afwachting

Eind augustus stelde ZEMBLA vast dat de MSC Gülsün de noordelijke route nam. Op vragen hierover liet een woordvoerder weten: 'In afwachting van de uitkomst van de lopende onderzoeken, kiest MSC er vrijwillig voor om de noordelijke route te nemen, ondanks dat we de zuidelijke route als veilig beschouwen.'

In een reactie op het besluit van MSC stelt bergingsexpert en oud-topman van Smit Tak Klaas Reinigert: 'Dit is een zeer verstandig besluit van de rederij. De tijdsdruk om op tijd in een haven te arriveren is groot. Met deze beslissing krijgen kapiteins van MSC de support van hun reder om desondanks de langere route te kiezen.'

Woordvoerder Ellen Kuipers van de Waddenvereniging hoopt dat 'dit het eerste is dat over de dam gaat'. 'Wat ons betreft zou het mooi zijn wanneer het beleid wordt. We willen ons graag samen met MSC hard maken om ervoor te zorgen dat voortaan álle grote containerschepen de noordelijke route gaan varen. Dus ook de andere rederijen, standaard, uit respect voor de Wadden, ons Unesco werelderfgoed.'

De toedracht van de ramp wordt onderzocht door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De uitkomsten worden begin volgend jaar verwacht.

