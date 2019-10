Dennie loopt ondanks zijn dwarslaesie een deel van de 4Mijl4You

Dennie Jager uit Wagenborgen loopt zaterdag de laatste 500 meter lopen van de 4Mijl4You. Dat is bijzonder, want Jager zit in een rolstoel. Hij loopt de 500 meter door de Herestraat lopen met behulp van een exoskelet. Dat doet hij samen met drie lotgenoten. Zo willen ze in het kader van 4Mijl4You geld inzamelen voor een nieuw exoskelet, zodat ook anderen met behulp van het instrument we

er af en toe kunnen lopen. Met zijn Stichting Walk On zet Jager zich al langer in om mensen met een dwarslaesie weer aan het lopen te krijgen.

100.000 euro

Het is deze week vijf jaar geleden dat Jager zelf een dwarslaesie opliep toen hij met zijn brommer viel. Vier jaar zat hij alleen maar in een rolstoel. Inmiddels kan hij weer lopen met een exoskelet. Dat doet hij niet dagelijks, maar wel ten minste twee keer per week als training bij de fysiotherapeut. 'Het is een hulpmiddel voor mij.'

'Ik heb al een exoskelet, maar ik wil dit doen voor meer mensen.' Het technologische hoogstaande hulpmiddel is niet goedkoop: een nieuw exoskelet dat door meerdere mensen gebruikt kan worden, kost zo'n 100.000 euro. 'We moeten nog wel even doorzetten dit weekend', zegt Jager.

Vertrouwd gevoel



Hij weet hoe belangrijk het hulpmiddel kan zijn: 'Voor de eerste keer weer lopen was bijzonder, maar voelde ook al heel snel weer vertrouwd. Nu kan ik mensen weer in de ogen kijken. Ik wil dat meer mensen met dit letsel deze kans krijgen.'

Dennie Jager toont in de studio van Noord Vandaag zijn exoskelet



