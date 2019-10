Boeren gaan maandag protesteren bij provinciehuis

'We zijn de afgelopen week enorm overvallen door waar de provincies mee naar buiten kwamen', zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. 'Daarom gaan we ons richten op die provincies.'

Maatregelen gaan verder dan die van kabinet

'Het is precies een week na de kabinetsbrief van Landbouwminister Schouten, maar het lijkt veel langer', gaat Bruins verder. 'De beleidsmaatregelen stapelen zich op en de onzekerheid neemt toe. De provincies geven hun eigen invulling aan de maatregelen en die gaan veel verder dan die van het kabinet. We vragen ons af of de provincies overzien wat dit voor gevolgen heeft.'

Maat is vol

Voor de boeren is de maat vol. 'We moeten er zeker van zijn dat we geen rechten kwijtraken. Stikstof moet niet aan bijvoorbeeld fosfaat worden gekoppeld. En boeren die in de buurt van een Natura 2000-gebied wonen, zijn bang om te worden uitgerookt in de toekomst.'

Ultimatum

'Daarom hebben wij een ultimatum gesteld. We willen voor 1 november een serieuze reactie van de minister, anders kunnen we dit ministerie niet meer serieus nemen', besluit Bruins.

