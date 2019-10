'Milka' gaat voor de tweede keer een Gronings gezin er bovenop helpen

Dat zegt Anne Mérat uit Groningen een dag nadat ze via Twitter meldde haar Peugeot 106 uit 1995 gratis weg te willen geven.

Orkaan

Mérat is overweldigd door alle berichten en reacties. Milka gaat naar een gezin uit Groningen met jonge kinderen die recent door een orkaan elders in de wereld alles zijn kwijtgeraakt.

'We hebben net samen vol tranen met elkaar aan de telefoon gezeten.' Vanwege de privacy geeft Mérat geen verdere details. 'Ik ben bedolven onder de berichten, maar heel veel reacties gingen over hoe tof ze het vinden dat ik dit gedaan heb. Twee of drie vroegen voor zichzelf en verder waren het mensen die het een ander gunden. De meeste mensen deugen. Echt!'

Nieuwe kans

Het gezin waar de auto naar toe gaat is weer in Groningen komen wonen en moet na het natuurgeweld dat hen is overkomen opnieuw beginnen. Hetzelfde wat Mérat vijf jaar geleden overkwam. Door allerlei omstandigheden had ze samen met haar twee dochtertjes niks meer. Toen kreeg ze Milka van een tante. Daardoor was ze mobiel, kon ze blijven werken en hoefde ze niet de bijstand in.

Het paarse Peugeootje luidde een tijd in dat het langzaam weer bergopwaarts ging. Nu was het moment gekomen om Milka weg te geven om daarmee een ander de kans te geven dat het weer goed komt.

'Ik moet nu eerst even bijkomen van alle emoties. Ik ben even helemaal leeg, maar wel op een opgeluchte manier.'

Lees ook:

- Vrouw geeft auto weg: 'Milka moet zorgen dat het goedkomt met iemand'