Dieven hebben het voorzien op laptops in auto's: 'Neem je waardevolle spullen mee' (update)

In twee weken tijd is zeventien keer ingebroken in parkeergarages van Q-Park in de stad Groningen. Daarbij zijn vooral laptops buitgemaakt.

Volgens de politie vonden de meeste diefstallen plaats aan het einde van de werkweek. De reden is waarschijnlijk dat mensen de laptop dan mee naar huis nemen voor het weekend.

Landelijk probleem

Volgens politiewoordvoerder Kalina Pruntel slaan de dieven niet alleen in Groningen toe.

'We zien dat dit soort diefstallen in parkeergarages in het hele land voorkomt. En één keer in de zo veel tijd doen ze ook onze provincie aan. We nemen de aangiften die we binnenkrijgen mee en zullen het totaalbeeld bekijken. Op die manier kunnen we onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk is.'

Voorkomen is simpel

Omdat dieven de laptops overal in je auto weten te vinden, heeft Pruntel maar één echte tip om diefstal te voorkomen.

'Laat geen waardevolle spullen in je auto achter. Valt er niks te halen, dan wordt er ook niks weggenomen. Dat klinkt heel simpel, maar blijkbaar is het niet meer genoeg om iets achter in je kofferbak te leggen. Neem het dus echt mee als je de auto achterlaat.'

Reactie Q-Park

Q-Park betreurt dat zijn klanten last heeft van inbrekers en zegt in een gezamenlijke aanpak te geloven.

'Wij zijn met de gemeente en politie in gesprek. Gezamenlijk onderzoeken we hoe we dit soort criminaliteit het hoofd kunnen bieden, ook om te voorkomen dat de dieven zich verplaatsen, wat in de praktijk vaak het geval is. Het komt in golven, extra maatregelen in garages leiden vaak tot meer autokraak op straat en andersom.'

Minder dan twintig seconden

Aan de andere kant denkt Q-Park ook dat klanten zich niet altijd bewust zijn van de risico's en snelheid waarmee dieven handelen. 'In minder dan twintig seconden is een raampje ingetikt en zijn de spullen weg. Gelegenheid maakt helaas nog steeds de dief.'

(De reactie van Q-Park is als update toegevoegd aan dit verhaal.)