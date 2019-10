Bauke Mollema wint Ronde van Lombardije

De 32-jarige Groninger kwam na 243 kilometer en zes beklimmingen solo over de finish in Como. Mollema is de eerste Nederlandse winnaar van 'Lombardije' sinds Hennie Kuiper in 1981.

Solo

Op 19 kilometer van de streep sprong Mollema weg uit de groep met favorieten. Hij voegde zo voor het eerst een 'monument' toe aan zijn erelijst. De Italiaanse najaarskoers behoort tot de vijf meest prestigieuze klassiekers.

In vorm

De renner van Trek-Segafredo won in 2016 de Clásica San Sebastián. Een jaar later schreef Mollema ook een etappe in de Tour de France op zijn naam. Mollema toonde de afgelopen dagen in de Italiaanse eendagskoersen al aan dat hij in vorm is. Hij bekroonde dat zaterdag in de klassieker over 243 kilometer van Bergamo naar Como.

Mollema reageerde op de Civiglio, de voorlaatste klim, op een aanval van Alejandro Valverde en ging vervolgens solo door.