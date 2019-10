2600 deelnemers trotseren de regen tijdens 4Mijl4You

De 4Mijl4You werd in 2011 in het leven geroepen ter ere van het 25-jarige jubileum van de 4 Mijl. Aanvankelijk zou het bij één keer blijven, maar de 4Mijl4You bleek een schot in de roos. Hoe je de route aflegt mag je helemaal zelf weten. Dat kan bijvoorbeeld skeelerend, per rolstoel, met een kinderwagen; niets is te gek.

Goede doel

Elk jaar verbindt 4Mijl4You zich aan een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Walk On, dat zich inzet om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen en daarmee hun gezondheid, zowel fysiek als mentaal, te verbeteren. Dennie Jager, die de stichting in 2016 oprichtte, loopt zelf ook vijfhonderd meter van de route mee in zijn exoskelet.

Live te volgen via Facebook

RTV Noord is ook bij de 4Mijl4You aanwezig en gaat zowel bij de start (rond 20:15 uur) als bij de finish (tussen 21:30 en 22:30) live op Facebook om een indruk te geven van het hardloopevenement. Ook een kijkje nemen? Volg dan de livestream.

