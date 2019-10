Slordig Sparks moet punten aan Binnenland laten

Martini Sparks heeft zaterdag ook de derde wedstrijd van het nieuwe seizoen verloren. In de eigen sporthal Scharlakenhof was CBV Binnenland uit Barendrecht met 53-69 te sterk.

Het bestuur van de Harenaren is in gesprek met interim-coach Klaas Stoppels met het verzoek of hij langer voor de groep wil blijven staan. 'De meiden willen graag dat ik doorga,' aldus Stoppels.

Haken en ogen

'Ik heb ook het onder twintig team van HSVB (Harener Sport Vereniging Basketball, red.) onder mijn hoede, daar gaat mijn prioriteit naar uit omdat ik met hun ook aan het seizoen begonnen ben. Als we bijvoorbeeld een aantal trainingstijden kunnen verplaatsen kan het zijn dat ik me langer bind. Er zitten dus wel een paar haken en ogen aan. Ik probeer er met het bestuur uit te komen,' zegt Stoppels.

Slechte openingsfase

De Harense basketbalsters speelden niet onverdienstelijk tegen de sterk ingeschatte tegenstander, maar kwamen slecht uit de startblokken. Na enkele minuten keken de speelsters al tegen een 0-10 achterstand aan.

Klein verschil

Onder leiding van interim-coach Stoppels herpakte Sparks zich en knokte zich terug in de westrijd. Bij rust was het verschil teruggebracht tot zeven punten: 30-37. Net toen de thuisploeg een beetje begon te geloven in een stunt sloeg Binnenland het beslissende gat.

Slordig

Door drie turnovers kreeg Sparks de gelegenheid om terug te komen, maar er werd te slordig met het balbezit omgesprongen waar Binnenland verder van profiteerde. In het vierde kwart was de moraal gebroken bij de withemden en liepen de gasten uit naar een ruimere voorsprong.

Hekkensluiter

Topscorer aan de kant van Sparks was Bente van Beers met dertien punten, Daniëlle Pruijs tekende voor elf punten. Martini Sparks is hekkensluiter in de eredivisie met nul punten uit drie duels.Volgende week zaterdag 19 oktober speelt de ploeg uit Haren de uitwedstrijd tegen Grasshoppers in Katwijk aan Zee. Tip-off is om 19.00 uur.

