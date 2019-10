'Ik heb de eerste negen maanden van mijn leven in het Toevluchtsoord gezeten'

Fotograaf Martin Wieldraaijer (55) bracht de eerste negen maanden van zijn leven door in het Toevluchtsoord aan het Martinikerkhof in Groningen. Zijn moeder kon niet voor hem zorgen en deed afstand van haar kind.

'Het is voor haar allesbehalve makkelijk geweest om een kind achter te laten. Het is denk ik het meest ingrijpende wat je kan gebeuren in je bestaan.'

Laatste drie maanden

Wieldraaijer woont tegenwoordig in Arnhem. Een paar jaar geleden besloot hij onderzoek te doen naar zijn herkomst. Het resulteerde in het fotoboek 'Toevluchtsoord'. 'Eind 2017 werd de deur aan het Martinikerkhof voor het laatst dicht getrokken. En ik heb de laatste drie maanden op foto vastgelegd.'

In een ladekast

De vrouwenopvang van Stichting Kopland is tegenwoordig gevestigd in de Groninger Oosterparkwijk. Wieldraaijer begon het onderzoek naar zijn verleden in de Groninger Archieven en kwam zo in contact met de directie van het Toevluchtsoord. 'Ik kreeg de sleutel van het gebouw en boven in een ladekast kwam ik toen mijn eigen dossier tegen.'

Afstandsmoeder

In het dossier vond de fotograaf de antwoorden op een groot aantal vragen die hij had. 'Iedereen wil natuurlijk weten waar hij vandaan komt. In mijn geval waren er eigenlijk geen mensen die mij dat verhaal wilden of konden vertellen, dus dan moet je het op een andere manier zien uit te vinden.'



De moeder van Wieldraaijer werd destijds niet in staat geacht een kind op te voeden. 'Op advies van de Kinderbescherming is ze naar een toevluchtsoord gestuurd. En dan krijg je de keuze of je het kind wilt houden of een afstandsmoeder wordt. Dat betekent dat je het kind op de wereld brengt en vervolgens letterlijk achterlaat.'

Geadopteerd

Uiteindelijk wordt Wieldraaijer na negen maanden geadopteerd. 'Mijn moeder is er niet meer, maar de familiebanden zijn wel aangehaald. Zo blijk ik ook een aantal halfbroers te hebben. Dat heb ik allemaal uitgevonden en ik heb zelf ook contact gezocht.'

Ode aan moeder

Wieldraaijer heeft het fotoboek via crowdfunding kunnen uitbrengen. 'Je hebt een heel stevig idee over je achtergrond. En daar baseer je voor een groot deel op wie je bent of wie je denkt te zijn. Dat beeld is volkomen omgedraaid en dan moet je een nieuw verhaal maken. Ik doe dat door middel van fotografie en ik ben er nu ook achter gekomen waarom ik dat doe.'

Het boek is zaterdag gepresenteerd tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis in de stad. 'Het boek is een ode aan het Toevluchtoord, en een ode aan mijn moeder. Dit is het enige wat ik nog heb kunnen doen en nu kan ik het zelf ook afsluiten. De foto's en het boek kunnen nu een eigen leven gaan leiden.'