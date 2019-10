Donar moet hoofd buigen voor Zwolle

De basketballers van Donar zijn zondagmiddag tegen de tweede opeenvolgende nederlaag aangelopen. In de topper tegen Landstede Hammers waren de Zwollenaren met 77-70 te sterk.

In een spannende wedstrijd bleek Donar niet bestand tegen het slotoffensief in het vierde kwart van Hammers. De Groningers stonden bij rust nog met 37-42 voor in het Landstede Sportcentrum.

Gat

Na het derde kwart was het duel volledig in evenwicht: 55-55. Voor een fel meelevend publiek trok de thuisploeg in de laatste tien minuten alle registers open en sloeg een gat van tien punten.

Twee nederlagen

Door een aantal gemiste schoten en vrije worpen slaagde de ploeg van coach Erik Braal er in de slotfase niet in om echt dichterbij te komen. Na een goede seizoensstart, met winst tegen Apollo en Den Bosch, volgden er voor Donar dompers tegen Feyenoord en nu Zwolle.

Topscorer

Topscorer aan de kant van de gasten was Donte Thomas met twintig punten, Carrington Love was goed voor vijftien punten. Donar blijft steken op vier punten uit vier duels en staat daarmee op de zesde plek in de Dutch basketball league.

