Marga Stalman grossiert in medailles bij rentree

Daarnaast werd ze Nederlands kampioen en kreeg ze ook nog een zilveren en bronzen plak omgehangen.

De kampioenschappen werden georganiseerd door olympisch kampioen Stephan van den Berg. Er werd gesurft op de Windsurfer LT, een gerestylede plank uit 1984. 'Het was een grote reünie als ik naar het deelnemersveld kijk. Dat maakt het leuk want we zijn weer fanatiek met z'n allen. Het begint gewoon weer te kriebelen en het is fantastisch leuk', zegt Stalman.

Trots

Het meest trots is ze op haar derde plek in het overall klassement. Het hele veld deed mee in die race. Ook Van den Berg. 'Hij zat achter mij en dat is natuurlijk helemaal geweldig. Vroeger was hij mijn idool. Ik had een poster boven m'n bed hangen. Dat ik hem versla is waarschijnlijk wel eenmalig.'

Stalman doet in 2021 ook mee aan het WK voor Masters. Daarvoor kreeg ze een persoonlijke uitnodiging van Japanse trainingsmaat van vroeger. 'Ik stond niet meteen te springen om weer te gaan surfen, maar door dit EK in Hoorn dacht ik laat ik toch maar weer beginnen.'