Technische tegenslag voor Top Dutch in Solar Challenge

Door een kleine tegenslag is het team van Top Dutch Solar Racing iets gezakt in het klassement van de World Solar Challenge.

Wel zit de stemming er nog altijd goed in bij het Groningse team in Australië.

'De accu werd te warm, waardoor we niet goed meer konden opladen. We hadden toen twee keuzes: een stop maken om goed op te laden, of doorrijden met het risico dat we halverwege stilvielen.'

'We hebben voor de eerste optie gekozen, maar werden toen wel ingehaald door drie teams', vertelt woordvoerder Eline Hestra.

Top vijf

Toch denkt Hestra dat een goede klassering nog altijd mogelijk is. 'Top vijf moet zeker nog wel haalbaar zijn. We hebben de afgelopen twee dagen telkens tussen de 600 en 700 kilometer afgelegd. Ik hoop dat we met drie of vier, hooguit vijf dagen over de finish komen.'

De gemiddelde snelheid is volgens Hestra zo'n 80 à 90 kilometer per uur. 'Op sommige stukken rijden we nog wel wat harder. Maar we berekenen constant hoe hard we kunnen rijden als we het de hele dag willen volhouden.'

Green Lightning

De tweejaarlijkse wedstrijd voor vierwielige voertuigen die alleen op zonne-energie rijden is zo'n 3000 kilometer lang. De Groningse auto, de 'Green Lightning', is een samenwerkingsproject van mbo-opleidingen, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit.

De auto maakte indruk, want afgelopen vrijdag werd de Green Lighning eerste in de kwalificatierace. Tijdens de eerste racedag eindigde het Groningse team als derde.

