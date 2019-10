Provincie doet geen toezeggingen; boeren weigeren te vertrekken (update)

Landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer weigert de boeren tegemoet te komen in hun eisen om het stikstofbeleid per direct van tafel te halen.

In reactie daarop weigeren de protesterende boeren te vertrekken bij het provinciehuis. Volgens onze verslaggevers zijn de boeren boos.

'Economie niet op slot'

'Ik moet ook belangen afwegen. En die zijn groter dan alleen de agrarische sector', zei Staghouwer ten overstaan van de boze boeren. 'Het gaat ook om vergunningsverlening, die moet ook weer op gang komen. Het kan niet zo zijn dat wij regels niet laten ingaan en de hele economie op slot zetten.'

Op een postzegel

'We leven in Nederland met 17 miljoen mensen op een postzegel, met veel activiteiten en veel belangen. We moeten proberen al die belangen op een goede manier een plek te geven. Dat zijn ook de belangen van de agrarische sector. Ik heb ongelooflijk veel respect voor u. De boerensector moet een goed functionerende sector zijn en blijven in Groningen.

Daar zetten wij ons voor in.'

'Nu, nu, nu!'

Volgens Staghouwer praat de provincie morgen verder met een delegatie van de boeren, over de effecten van de genomen maatregelen. Voor de boeren is het niet genoeg, zij willen dat het beleid direct wordt aangepast. 'Nu, nu, nu!', scanderen ze.

Onrecht

LTO-voorvrouw Alma den Hertog is via een tussenpersoon nog altijd in gesprek met Staghouwer. 'We wachten tot half twee', laat ze weten.

Zij ziet ook dat de sfeer grimmiger is dan eerdere protesten. 'Dit laat ook maar zien hoe hoog de nood is en hoe groot het onrecht. Deze reactie komt ergens vandaan.'

Europa

Volgens Den Hertog willen de boeren een 'gelijk speelveld in Europa'. 'En niet dat Nederland een pionnetje is met de strengste regels.'

Lees ook:

- Volg alles over de boerenactie in ons liveblog

- Het stikstofbesluit: hoe zit het ook alweer?

- 'Dit zijn meer trekkers dan verwacht'