Farmers Defence Force rekent op sneeuwbaleffect voor protest woensdag

Maandag stond alles in het teken van het boerenprotest bij het Groningse provinciehuis, maar woensdag staat in Den Haag de volgende demonstratie alweer op het programma. Bijten die twee elkaar niet?

'Dat is lastig in te schatten', vindt Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force, de actiegroep achter het Binnenhofprotest.

Sneeuwbaleffect

'Het is een sneeuwbal die in beweging moet gaan komen. De laatste dagen zijn vaak cruciaal. Vooralsnog hebben we het idee dat de actie van woensdag nog groter wordt dan die van 1 oktober.'

'Overvallen door impulsieve actie'

Toen LTO Noord de actie zaterdag aankondigde, zorgde dat voor gemengde gevoelens bij Van Maanen.

'LTO heeft al dertig jaar voor de overlegtafel gekozen. Het is een redelijk impulsieve actie waar we door zijn overvallen. Als ze het met ons kort hadden gesloten, konden we als eenheid optreden. Maar ergens ben ik wel blij verheugd dat ze nu ons voorbeeld volgen. Uiteindelijk strijden we voor hetzelfde doel. Vandaag op provinciaal niveau, woensdag landelijk.'

'Het is trouwens wel grappig. Wij hebben de naam van militante boeren en LTO vreesde voor escalaties. Nu doen ze het zelf.'

Strohakselaar

De steun van het publiek zal door de LTO-actie niet afnemen, verwacht Van Maanen.

'Daar heeft dit geen invloed op, We hopen wel dat de boeren vandaag net zo publieksvriendelijk zijn. Ik heb wel gezien dat er een strohakselaar gebruikt is. Daar heb ik wel mijn mening over. Je mag best iets doen om je punt te maken, maar ik denk niet dat dit wat toevoegt.'

Voorbereiding in volle gang

Op initiatief van Farmers Defence Force verzamelen de boeren zich woensdag op het Binnenhof in Den Haag. Volgens Van Maanen steunt LTO die actie ook. De voorbereidingen zijn in volle gang.

'Het is druk, maar op een positieve manier. De eerste boeren uit provincies als Groningen en Zeeland zullen dinsdagavond al aankomen.'

