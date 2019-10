Boerenactie heeft effect in Drenthe: stikstofregels worden uitgesteld

De provincie Drenthe heeft een toezegging gedaan naar aanleiding van de boerenactie die daar bij het Provinciehuis aan de gang is. In Assen zijn 'de beleidsregels voor stikstof van tafel, totdat er iets beters ligt.'

Dat zegt gedeputeerde Henk Jumelet toe bij de protesten, meldt RTV Drenthe.

'Samen met Rijk tot regels komen'

De provincie komt nog niet met een hard besluit over de stikstofregels. Jumelet: 'Wij hebben besloten om de beleidsregels tot nader order op te schorten, zodat we kunnen uitzoeken hoe we als één overheid - als Rijk en provincie - kunnen komen tot eenduidige beleidsregels.'

'We staan voor de uitdaging om het probleem met de stikstof op te lossen. We gaan de komende tijd in overleg met betrokken partijen, ook met jullie. Vervolgens zullen we een besluit moeten nemen. Belangen van boeren, bedrijfsleven en natuur moeten in balans zijn.'

Nog geen tevredenheid

Boeren vinden de opschorting van de regels nog niet genoeg, meldt de Drentse omroep. 'Wij hebben geen zin in gegoochel met woorden en met puntjes en komma's', zegt Jan Bloemerts. Opschorten is niet het antwoord waarnaar wij op zoek zijn.'

Afgelopen vrijdag zei de provincie Friesland naar aanleiding van een boerenactie toe de huidige stikstofregels helemaal van tafel te vegen. Die toezegging wordt in Drenthe dus vooralsnog niet gedaan. In Groningen blijft gedeputeerde Henk Staghouwer erbij te gaan praten met LTO Noord. Andere toezeggingen worden nog niet gedaan.

Update 13:52 uur

- Drenthe trekt de stikstofregels helemaal in

