'Als er niks uit het overleg komt, rijd ik de deuren eruit'

'Wees blij dat ik ervoor stond, want anders denk ik dat de trekker naar binnen was gereden.' Boer Omgo Nieweg stond er met zijn neus bovenop, toen collegaboer Sander van Adrichem met zijn trekker oprukte naar de deur van het provinciehuis in Stad.

'Dat besluit gaat vandaag van tafel. Als er straks niks uit het overleg komt, rijd ik mijn trekker nog twee meter naar voren. Dan gaan de deuren eruit', is Van Adrichem stellig.

Hij koos op het Malieveld ook al voor de frontlinie. Toen reed hij dwars door het hekwerk en ontpopte zich zo tot boegbeeld van het protest.

'Ik heb een eer hoog te houden', lacht Van Adrichem. 'Door die actie kent iedereen mijn trekker. Om hier te komen moest ik om een politieauto heen en dwars door een terras.'



'De tijd van overleg is wat mij betreft voorbij', zegt Nieweg. Hij wil naar binnen. 'En dan gebeurt er ook wat.'

Nieweg voert een felle discussie met een collega, die erop wijst dat binnen nog gesprekken lopen tussen de provincie en LTO Noord. In Drenthe en Friesland zijn de maatregelen al van tafel.

'Ik ben helemaal geen actievoerder in principe, maar er is nu zo veel gaande', zegt Nieweg. 'Ze hebben ons allemaal bij de poot. We moeten verder met heel Nederland en daar hoort ook een boer bij. We kunnen niet terug in de tijd, we moeten toch vooruit met Nederland?'

'Ik ben kwaad. Ik zit hier ook niet voor mijn lol. Ik laat me erom oppakken, bij wijze van spreken. En dat had ik nooit van mezelf gedacht. Dit gaat helemaal fout, ik ben er bang voor. En dat is het niet waard. Maar wij laten ons niet weer met een kluitje het riet in sturen.'

