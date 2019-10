SP-fractievoorzitter schaart zich achter wethouder in omstreden bezuinigingskwestie

SP-fractievoorzitter Martine Feenstra steunt de bezuinigingen in de jeugdzorg en de Wmo in de gemeente Midden-Groningen. Feenstra houdt wel een slag om de arm: maandagavond mogen de SP-leden in de gemeente hun zegje doen over de plannen.

De bezuinigingen in het sociale domein zijn een precair thema voor de socialisten, omdat ze mede zijn gemaakt door SP-wethouder Peter Verschuren. De fractie zat weken met de kwestie in de maag, maar op de dag van de ledenraadpleging schaart de fractievoorzitter zich toch achter de wethouder.

'Goed uit te leggen'

'Persoonlijk zeg ik op dit moment dat de bezuinigingen goed uit te leggen zijn', Feenstra. Maar, voegt ze er aan toe: 'We moeten wel goed luisteren naar onze leden.'

De gemeente Midden-Groningen moet miljoenen bezuinigen op jeugdzorg en Wmo. De partij heeft daar grote moeite mee. De voorstellen moeten in totaal 2,5 miljoen euro opleveren. Het is de tweede keer in korte tijd dat er miljoenen bezuinigd moet worden in de gemeente Midden-Groningen.

En daarmee houdt het nog niet op, want in januari wordt er opnieuw bekeken hoe er 2 miljoen euro bespaard kan worden. Mogelijk wordt er dan ook weer gesneden in de jeugdzorg.

Verschuren is 'ontspannen'

Wethouder Peter Verschuren (SP) zegt redelijk ontspannen naar de ledenraadpleging te gaan. 'De fractie heeft de toelichting in de raad erg gewaardeerd. Bij de fractie zijn toch wat zorgen weggenomen. We konden redelijk helder maken hoe er bezuinigd kan worden en er toch nog genoeg kwaliteit aan hulpverlening over blijft.'

Vergelijkbare kwestie in Oldambt

Een aantal weken geleden speelde in de gemeente Oldambt een vergelijkbare kwestie. Daar struikelde het gemeentebestuur, toen SP-wethouder Kees Swagerman geen steun kreeg van zijn fractie voor bezuinigingen op de jeugdzorg en de Wmo. Daarop stapte hij uit het college van burgemeester en wethouders.

De SP Midden-Groningen heeft ongeveer 180 leden, maar de fractievoorzitter verwacht niet dat alle 180 aanwezig zullen zijn bij de ledenraadpleging.

