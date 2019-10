Advies aan busreizigers: vermijd de binnenstad

'Alle haltes buiten de binnenstad zijn gewoon bereikbaar. Hetzelfde geldt voor het Hoofdstation. Maar bij haltes als het Zuiderdiep, Hereplein en Grote Markt kunnen we gewoon niet komen.'

Haltes overgeslagen

De chaos in de binnenstad wordt veroorzaakt door de honderden trekkers van protesterende boeren. De hele ochtend en middag staan boeren al te protesteren bij het provinciehuis.

Van der Mark: 'Doordat alle trekkers momenteel geparkeerd staan, kunnen we redelijk doorrijden. We hebben wel alternatieve routes, waardoor we veel haltes overslaan.'

Improviseren

Hoe het verder gaat tijdens de avondspits, durft de woordvoerder niet te zeggen. 'We anticiperen continue, we kunnen geen plan maken. Het is een kwestie van improviseren, en daar zijn we best wel goed in.'

Hij heeft één advies aan reizigers: 'Concentreer je op het Hoofdstation, stap daar in of uit. Probeert niet in de binnenstad op te stapppen.'

