Kogel is door de kerk: biomassa-installatie in Winschoten gaat tijdelijk uit

Ook zou er sprake zijn van gezondheidsrisico's.

Overlast



In Winschoten staat een biomassa-installatie. Daarin worden houtsnippers verbrand, waardoor zwembad De Watertoren verwarmd kan worden. Zo is het zwembad van het aardgas af.

Meerdere buurtbewoners zijn niet te spreken over de installatie. Door de verbranding komt rook vrij. Volgens hun stinkt de rook, laat het roet achter op kozijnen en is het zelfs schadelijk voor de gezondheid.

Dat was reden voor de Verenigde Communistische Partij (VCP) om een speciaal debat met de wethouder aan te vragen. Met succes voor de partij en omwonenden: de installatie gaat tijdelijk dicht.

Hoe nu verder?



Omwonenden die last ervaren moeten nog anderhalve week doorbijten, maar krijgen vervolgens even lucht. Op 29 of 30 oktober vindt onderzoek plaats naar de uitstoot van de biomassa-installatie in Winschoten. De partijen in Oldambt hebben besloten dat de installatie na het onderzoek direct sluit.

Dat betekent dat de installatie in elk geval twee weken dicht is; zo lang is nodig voordat de resultaten bekend zijn. Mocht uit het onderzoek komen dat de uitstoot van de installatie niet schadelijk is, dan gaat de installatie weer aan. Als de overlast dan blijft, wordt gekeken naar het verplaatsen van de installatie.

Mocht blijken dat omwonenden al die tijd een gezondheidsrisico hebben gelopen, dan zal de installatie gesloten blijven. Het blijft dus nog wel even spannend voor de omwonenden.

Koud douchen

In de gemeente Oldambt staan twee biomassa-installaties: één in Winschoten en één in Finsterwolde. Beiden verwarmen een zwembad. Dat de biomassa-installatie in Winschoten ter discussie staat, heeft direct gevolgen voor die in Finsterwolde. Ook die installatie gaat na het onderzoek onmiddelijk dicht.

Zowel De Watertoren in Winschoten als De Hardenberg in Finsterwolde werden verwarmd met aardgas. Het is mogelijk om weer op die manier te werk te gaan, maar er is een probleempje: de installaties bij de douches zijn er niet meer.

Dat betekent dat fanatieke waterratten in die twee weken alleen koud kunnen douchen, mits dat geen risico op legionella met zich meebrengt. Dat gaat wethouder Bard Boon met de zwembaden bespreken.

Claim



Boon vreest wel dat dit besluit geld gaat kosten. 'Het tijdelijk sluiten heeft economische gevolgen voor het bedrijf, dus ik ga er vanuit dat dit voor ons ook financiële gevolgen kan hebben.'

Boon wordt door de raad gedwongen het besluit uit te voeren. Zelf is hij er geen voorstander van. 'Er liggen twee rapporten. Het rapport van een omwonende geeft aan dat de uitstoot schadelijk is, een ander rapport geeft aan dat alles ruim binnen de landelijke normen valt. Een derde onderzoek moet uitwijzen welke van de twee rapporten klopt. Voor die tijd kan ik hem niet sluiten, want ik heb geen data.'

Raadsleden willen de data niet afwachten. Zij vinden dat een mogelijk risico voor de gezondheid van de inwoners het belangrijkst is. Alle politieke partijen hebben met het voorstel van de VCP ingestemd.

Lees ook:

- Onderzoek naar biomassa-installatie laat nog weken op zich wachten

- Angst vanwege rokende pijpen: 'Dit kan zo niet langer, het is klaar nu'

- Problemen door biomassa-installatie moeten 'zo snel mogelijk opgelost worden'